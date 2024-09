Maroc: 'Le Green Deal' européen, une opportunité pour moderniser l'agriculture marocaine et renforcer sa compétitivité (M.Sadiki)

Agadir — "Le Green Deal ne doit pas être perçu comme une contrainte, mais plutôt comme une opportunité pour continuer à moderniser nos pratiques agricoles, à renforcer notre agriculture et à consolider notre compétitivité sur les marchés internationaux", a estimé, vendredi à Agadir, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohammed Sadiki.

S'exprimant à l'ouverture d'une conférence internationale organisée par Morocco Foodex, établissement autonome de contrôle et de coordination des exportations, sous le thème "Le Green Deal et les nouveaux enjeux de durabilité pour les exportations marocaines vers l'Union européenne", M. Sadiki a souligné que le Green Deal, un ensemble de mesures destinées à orienter les pays de l'Union européenne et de la Méditerranée vers un modèle durable et respectueux des ressources naturelles, représente un tournant dans les relations commerciales entre le Maroc et l'Union européenne.

Il a, à cet égard, mis l'accent sur la nécessité d'anticiper, de s'adapter et d'innover pour réussir le défi du plan européen et de la durabilité des exportations marocaines vers l'Union européenne.

Dans ce sens, le ministre a rappelé les Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, qui place les questions de l'environnement, de la gestion durable des ressources hydriques et de l'autosuffisance alimentaire au coeur des priorités nationales.

Pour sa part, la Directrice générale de Morocco Foodex, Ghita El Ghorfi, a indiqué que le secteur des exportations agroalimentaires occupe la 2ème position parmi les secteurs d'exportation marocains, notant que le marché européen reste la principale destination pour les produits marocains reconnus par leur qualité particulière.

Et d'ajouter que dans ce contexte s'inscrit l'organisation de cette conférence qui se veut un espace d'échange et de partage d'expertises entre experts marocains et européens autour notamment des bonnes pratiques en matière de durabilité pour répondre aux nouvelles exigences des marchés européens.

De son côté, le Chef de la section commerciale à la Délégation de l'UE à Rabat, Paul Henri Presset, a fait savoir que le Green Deal vise à faire de l'Europe le premier continent neutre en carbone d'ici 2050, en transformant profondément les modes de production et de consommation, précisant que parmi les nouvelles exigences du Green Deal figurent la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'usage responsable des ressources naturelles et l'adoption de pratiques agricoles plus durables.

Luis Dias Pereira, économiste au centre d'investissement de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a quant à lui, souligné que cette rencontre s'inscrit dans la cadre du dialogue continu entre le Maroc et l'Union européenne, en tant que deux partenaires économiques historiques, ajoutant que ce conclave examine plusieurs thématiques portant notamment sur le renforcement des liens commerciaux à la lumière des défis liés à la durabilité et à l'environnement.

Selon le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, cette conférence traduit l'engagement pour le développement des exportations agricoles, alimentaires et maritimes marocaines.

Elle s'inscrit dans une mission d'accompagnement et de sensibilisation des exportateurs marocains opérant dans les secteurs agroalimentaire et halieutique, pour une compréhension approfondie et une action concertée de toutes les filières agricoles et maritimes nationales pour assurer la consolidation du positionnement de l'offre exportable marocaine dans un contexte marqué par l'accélération du calendrier de déclinaison réglementaire du Green Deal sur les marchés de l'Union européenne.

Cette rencontre a été l'occasion de discuter des implications du Green Deal et d'examiner ses impacts sur l'export des produits agricoles, alimentaires et maritimes vers l'Union européenne.

Elle a également permis de partager les expériences et les bonnes pratiques en matière de durabilité pour répondre aux nouvelles exigences des marchés européens.

Lors de cette rencontre, plusieurs panels ont été organisés et animés par des experts internationaux, autour des thèmes de la transition vers un système agroalimentaire durable, le rôle des fruits et légumes dans la lutte contre le changement climatique ou encore les nouveaux enjeux du Green Deal pour la pêche et l'aquaculture.

En complément des panels, des workshops sectoriels ont abordé des thématiques spécifiques, telles que l'usage durable des pesticides, la décarbonation des fruits et légumes, et la revalorisation des produits de la mer par le biais de la transformation bleue.

En outre, la conférence a mis en lumière les efforts déjà réalisés par le Maroc en matière de renforcement de la durabilité des secteurs agricole et halieutique dans le cadre des stratégies Génération Green et Halieutis.