Maroc: CGEM - Les priorités de la rentrée économique au coeur du conseil d'administration

Casablanca — Les priorités de la rentrée économique ont été au coeur du conseil d'administration (CA) de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) qui s'est tenu vendredi à Casablanca.

Le Président de la CGEM, Chakib Alj, qui a présidé ce conseil qui coïncide avec la rentrée économique, a souligné "l'importance de redoubler les efforts en faveur de l'investissement et de la création d'emplois de qualité, qui sont de la responsabilité de tous", rapporte la Confédération dans un communiqué.

Il a également affirmé que la CGEM mettra la question de l'eau au centre de son action et jouera sa partition dans la formulation de solutions innovantes face au stress hydrique et dans le développement d'une économie de l'eau efficiente, ainsi que d'un savoir-faire national en la matière, répondant aux besoins du pays.

M. Alj a ensuite passé en revue les priorités de la Confédération pour cette rentrée économique, notamment la préparation de la Loi de Finances 2025, le dialogue social, et particulièrement le projet de loi organique sur le droit de grève, le renforcement de l'appui à la TPME et à l'écosystème des startups, la poursuite des actions liées à l'amélioration du climat des affaires et à la digitalisation, la montée en gamme de l'industrie nationale soutenue par des leviers, en l'occurrence le capital humain, la transition énergétique et l'innovation et R&D seront traités lors de la Journée nationale de l'industrie, qui sera organisée conjointement par la CGEM et le ministère de l'Industrie et du Commerce le 16 octobre à Benguérir.

Par ailleurs, lors de ce CA, les administrateurs de la CGEM ont approuvé la nomination des présidents de Conseils d'affaires. Anas Guennoun a été désigné président du Conseil d'Affaires Maroc-Émirats Arabes Unis, tandis qu'Anwar Radi prendra la tête du Conseil d'Affaires Maroc-Grèce. Driss Benomar a été nommé président du Conseil d'Affaires Maroc-Singapour, et Hamid Bentahar dirigera le Conseil d'Affaires Maroc-Brésil.

Karim Mouttaki a été choisi pour présider le Conseil d'Affaires Maroc-Qatar, Mohammed Ali Tazi celui du Conseil d'Affaires Maroc-Égypte, Mohamed Baida le Conseil d'Affaires Maroc-Oman, Mohammed Réda Lahmini celui du Conseil d'Affaires Maroc-Koweït, et Toufik Kamil, celui du Conseil d'Affaires Maroc-Gabon.