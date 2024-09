Maroc: M. Talbi El Alami s'entretient à Johannesburg avec la présidente du Parlement sud-africain

Johannesburg — Le président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi El Alami, a eu, vendredi à Johannesburg, un entretien bilatéral avec la présidente de l'Assemblée nationale d'Afrique du Sud, Angela Thokozile Didiza. Au début, M. El Alami a félicité Mme Didiza pour son élection à la tête de l'institution législative sud-africaine et l'a invité à rendre visite au Maroc, à la tête d'une délégation parlementaire de son pays, pour raffermir les relations de coopération entre les Parlements des deux pays.

Il a, aussi, rappelé le rôle avant-gardiste du Maroc dans l'appui des mouvements de libération en Afrique, rappelant le soutien inestimable apporté par Rabat à Pretoria pour s'affranchir du joug du colonialisme, comme en atteste d'ailleurs Nelson Mandela dans plusieurs déclarations.

M. Talbi El Alami a, par ailleurs, exprimé la disposition du Royaume du Maroc à développer une coopération fructueuse avec l'Afrique du Sud et à l'élargir à plusieurs secteurs porteurs.

«Le Maroc et l'Afrique du Sud sont deux grands pays influents en Afrique et se doivent, de ce fait, de mettre à profit leurs avantages comparatifs pour renforcer leur coopération, au service de leurs peuples et de tout le continent, dans une optique de complémentarité», a-t-il déclaré.

Dans cette même veine, le responsable marocain a mis en exergue les nombreux projets stratégiques lancés par le Maroc dans différents domaines, et ce à la faveur de la Vision sage et prospective de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Il a ainsi cité, à titre d'exemple, l'ambitieuse initiative royale Afrique-Atlantique visant à permettre à certains pays africains d'accéder à l'Océan Atlantique, le développement des énergies renouvelable, l'automobile, l'aéronautique, les nouvelles technologies, la valorisation de l'élément humain, la lutte contre le changement climatique et l'agriculture.

«Le Maroc est disposé à partager son expertise et son expérience avec l'Afrique du Sud dans de nombreux domaines», a-t-il affirmé, rappelant que le Royaume est l'un des grands exportateurs d'agrumes à l'Union européenne et en Afrique sub-saharienne. Pour sa part, la présidente du Parlement sud-africain a remercié M. Talbi El Alami de l'invitation qui lui a été adressée pour se rendre au Maroc.

Mme Didiza a, ensuite, passé en revue l'expérience démocratique de son pays, rappelant les récentes élections générales tenues le 29 Mai dernier, qui n'ont donné la majorité absolue à aucun parti politique. «Après les discussions et les négociations, le choix a enfin été porté sur la formation d'un gouvernement d'unité nationale», a-t-elle souligné.

Elle a, à cet égard, salué l'expérience démocratique du Maroc et exprimé la volonté de développer une coopération bilatérale fructueuse avec le Royaume. Les discussions entre MM. El Alami et Mme Didiza ont eu lieu en marge de la 12ème Conférence annuelle des présidents des Parlements africains, qui se tient du 18 au 20 septembre courant à Johannesburg, en Afrique du Sud.

En plus de M. Talbi El Alami, le Parlement marocain est représenté à la session de septembre du PAP par Laila Dahi du Rassemblement national des indépendants (RNI), Khadija Arouhal du Parti du progrès et du socialisme (PPS), Abdessamad Haiker du Parti Justice et développement (PJD) et Hanaa Benkhair de l'Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM).