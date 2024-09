Maroc: Laâyoune - Forte impulsion de l'INDH pour l'enseignement préscolaire en milieu rural

Laâyoune — L'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) a donné une forte impulsion à l'enseignement préscolaire et sa généralisation en milieu rural au niveau de la province de Laâyoune.

C'est dans cette optique que l'INDH et ses partenaires n'ont pas lésiné sur les moyens, en vue de réussir ce pari et de faire de l'éducation et de l'apprentissage de la petite enfance son cheval de bataille, dans la perspective de développer davantage les capacités cognitives des enfants, de promouvoir l'offre préscolaire et d'améliorer la qualité de l'éducation dans la province.

Ainsi, l'INDH dans le cadre de sa 3è phase (2019-2023) a concentré ses efforts sur la généralisation dans ce type d'enseignement au niveau de la province de Laâyoune dans le sillage de son quatrième programme "Impulsion du capital humain des générations montantes", compte tenu de l'importance de ce type d'enseignement dans l'édification de la personnalité des enfants et le renforcement de leurs acquis sur les plans cognitif, éducatif et pédagogique.

Au village des pêcheurs de Tarouma situé à 50 Km de Laâyoune, une équipe de la MAP s'est arrêtée sur les efforts déployés au niveau d'une unité du préscolaire mise en place au sein d'une école primaire publique, en vue de doter les enfants des outils de base en matière d'apprentissage, à travers une série d'activités ludiques et pédagogiques. Dans ce cadre, une unité de préscolaire a été aménagée et équipée, grâce à l'appui de l'INDH en 2019, au sein de l'école primaire pour permettre aux petits enfants d'acquérir des compétences, éveiller leurs connaissances et les préparer à l'enseignement primaire.

L'unité du préscolaire construite dans ce village de pêcheurs offre à une dizaine d'enfants de 4 à 5 ans des cours et activités qui favorisent leur développement socio-cognitif et contribuent à leur éveil intellectuel, et à leur développement physique, psychomoteur et social.

A ce propos, le Chef de la Division de l'action sociale (DAS) à la wilaya de Laâyoune-Sakia El Hamra, Mohamed Abdou Rabihi, a souligné que le préscolaire joue un rôle crucial dans le développement cognitif et social des enfants, leur permettant de poursuivre leurs cursus dans les meilleures conditions.

Dans cette lignée, il a noté que l'INDH a mis en place depuis 2019 trois unités équipées d'outils pédagogiques dans les localités de Dcheira, Tarouma et Boukraa, ajoutant que l'Initiative s'est également chargée de l'équipement et du budget de fonctionnement de ces structures jusqu'à 2023. Ces unités, destinées au soutien à la scolarisation des enfants, ont été réalisées pour un coût total de 637.027 dirhams, a-t-il précisé.

Ces structures pédagogiques, réalisées dans le cadre d'un partenariat entre le Comité provincial de développement humain (CPDH) de Laâyoune, la Direction provinciale de l'éducation, du préscolaire et du sport, et la Fondation marocaine pour la promotion de l'enseignement préscolaire (FMPS), qui assure la gestion, s'assignent pour objectifs de promouvoir la qualité de l'offre préscolaire et d'améliorer les conditions de scolarisation des enfants.

En somme, l'INDH a largement contribué amplement au renforcement de l'offre préscolaire, en particulier en milieu rural et à l'amélioration de la qualité de l'éducation dans la province.