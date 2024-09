Sénégal: Ourossogui - Restructuration du cadre de vie : une vaste opération de démolition des maisons au quartier « Ari Koda » suscite la colère et le désarroi

Trois mois après avoir mené des opérations de désencombrement des grandes artères de la ville, les services de la mairie de Ourossogui, procèdent depuis avant-hier mercredi à la démolition de plusieurs constructions dans le quartier « Ari Koda » situé à la périphérie de la commune.

L'opération qui est diligentée par le maire de la ville, Me Moussa Bocar Thiam, dans le but d'une « restructuration », pour « freiner le problème de l'auto-construction et de l'habitat irrégulier », qui a déjà conduit à la destruction d'une cinquantaine de bâtisses et poursuivie hier, jeudi 19 septembre 2024, conformément au calendrier d'exécution annoncé par la mairie.

Une pilule amère pour les propriétaires comme Salamata, dont la demeure qu'elle a construite, suite à de multiples sacrifices, n'est plus qu'un amoncellement de briques. Les yeux hagards scrutant un horizon incertain et dans un profond désarroi, elle a du mal à contenir le traumatisme qui le secoue. « Cette construction est le fruit de plusieurs années d'économies, et ce qui est insupportable, c'est que j'ai jamais eu de préavis relevant un motif qui porte sur sa démolition », se lamente-t-elle.

Un événement douloureux pour l'ensemble des impactés qui ont du mal à retenir l'amertume qui les étreint à l'image de Yéroyel , un père de famille qui s'est établi sur les lieux depuis 2006, dont de la maison familiale, il ne reste qu'un petit débarras qui leur sert de logis pour le moment. Comme un coup de pied dans une fourmilière, la démolition des constructions entamée depuis avant-hier, mercredi 18 septembre 2024 par les services de la mairie est à l'origine de plusieurs désagréments surtout en cette période d'hivernage.

Face à cet événement, Me Saly Mamadou Thiam, le deuxième adjoint au maire de la ville de Ourossogui, avec à ses côtés Ibrahima Ba un élu du conseil départemental de Matam, a appelé au respect des droits et règlements. Jugeant que dans un pays de droit, avant d'entreprendre quoi que ce soit, il y a quand même des formalités et des procédures qu'il faut respecter.

« Je m'exprime en tant que deuxième adjoint au maire de la commune de Ourossogui, membre du conseil municipal. Jusqu'à ce jour, le conseil municipal n'a été informé d'aucune opération de déguerpissement ou de démolition. Aucune commune ne peut fonctionner de la sorte, et le maire ne peut être un singleton qui agit comme il veut, il doit avoir un mandat du conseil », dénonce-t-il, avant d'exhorter l'édile de la ville à la transparence sur « le projet de lotissement en cours dans le quartier ».

Violation des règles de l'urbanisme ?

Du côté de la mairie, les officiels du cadre de vie, annoncent avoir enregistré «plusieurs violations des règles d'urbanisme dans le quartier où des individus ont occupé illégalement, et de manière anarchique, le domaine public». Les mêmes sources, parmi lesquelles, le secrétaire municipal, indiquent : « (...) qu'avec le projet de la restructuration du quartier, beaucoup d'individus se sont attelés à construire de manière anarchique sur le site, où certaines maisons ont eu une emprise sur les voies de passage dédiées en l'occurrence les rues et les artères principales ». En l'état, mentionnent-ils, «il s'agit d'occupation anarchique sur le domaine public, ce qui relève bien des prérogatives du maire, qui, après avoir consulté l'urbanisme, a diligenté, une opération de restructuration ».

Dans cette opération, les officiels annoncent, que, « dans la dynamique de dégager la voie publique, aucune [maison habitée par un ménage] n'a été démolie pour le moment », même si au demeurant, « en relation au projet de restructuration, des délais ont été fixés aux ménages dont les constructions ont une emprise sur les voies de dégagement ».

La mairie qui déroule un projet de lotissement du quartier qui se situe derrière Moderne 4, a déjà procédé à la mise en place de bornes sur cette assiette foncière, la seule d'ailleurs dont dispose la commune de Ourossogui éprouvée par une croissance urbaine exponentielle.