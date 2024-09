Ile Maurice: Un rendez-vous prometteur le 5 octobre

Pour son troisième et dernier concert de la saison 7, intitulée l'édition collector, Kafe Kiltir Moris propose un événement marquant, mettant en avant l'avenir de la scène musicale locale. Le concert aura lieu le samedi 5 octobre à 18 h 30, à La Cannelle, au Domaine Les Pailles. Cet événement gratuit, limité à 500 places, sera également retransmis en direct sur la page Facebook de Kafe Kiltir Moris.

Cette saison s'inscrit dans le cadre des 60 ans de PhoenixBev, avec un accent particulier sur la célébration de ceux qui ont contribué au patrimoine musical mauricien : musiciens, chanteurs, compositeurs et arrangeurs. Mais cette édition vise surtout à mettre en lumière la nouvelle génération d'artistes, dans une démarche de Rebirth.

Au programme, un éventail de talents, de Donovan à Wendi va, en passant par des collaborations inédites et des artistes découverts lors des Akoustik Sessions. Ces sessions en ligne, organisées par Kafe Kiltir Moris, ont permis à cinq jeunes talents émergents d'être révélés au grand public. Les artistes Shekina Mootanah, Nathaniel Letendrie, Noah Evans, Sébastien Sun et Nabi ont vécu une expérience inédite lors des Akoustik Sessions, alliant collaboration, créativité et exploration de nouveaux horizons.

Tous ont été confrontés au défi de sortir de leur zone de confort pour proposer une reprise commune du titre Bord la rivière de Ras Ti Lang, tout en incorporant leurs différents styles musicaux.

Pour Shekina Mootanah, jeune pianiste et compositrice de Curepipe, cette aventure a été «extraordinaire», soulignant la synergie et l'énergie qui ont émané du groupe. Coachée par le musicien Eric Triton, elle a apprécié la liberté artistique laissée à chacun pour exprimer sa propre identité musicale. Noah Evans, originaire de Rodrigues, souligne l'alchimie instantanée entre les artistes, évoquant une expérience «fluide, simple et remplie d'émotion». Il est ravi d'avoir participé à cette saison, voyant Kafe Kiltir Moris comme un lieu de rencontre où «l'énergie et l'amour» ont prédominé.

Pour Sébastien Sun, rappeur de 22 ans, Kafe Kiltir a été un tremplin. Ayant commencé le rap durant le confinement, il a pu dépasser ses limites grâce à l'encadrement bien veillant des organisateurs. Il a relevé le défi de fusionner son rap avec des styles différents, ce qui l'a poussé à innover et à se dépasser.

Un tremplin pour les jeunes talents

Kafe Kiltir Moris s'est imposé au fil des saisons comme une référence culturelle à Maurice. En plus d'encourager les fusions inédites d'artistes confirmés, la plateforme agit comme un véritable incubateur pour les nouveaux talents. Les artistes y trouvent non seule ment une visibilité médiatique, mais aussi une opportunité de collaborer avec des professionnels du secteur. Pour la nouvelle génération d'artistes mauri ciens, Kafe Kiltir Moris est un socle, un espace d'expression et de développement où ils peuvent s'épanouir et faire grandir leur art.

Le rendez-vous est donc pris le samedi 5 octobre pour un concert mémorable, marqué par le talent et la créativité des jeunes artistes, prêts à porter haut les couleurs de la musique mauricienne.