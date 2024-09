Ile Maurice: Des millions investis dans un diagnostic déjà connu des infrastructures

Le ministère de la Santé et du bien-être de Maurice a récemment signé un accord avec le King's College Hospital NHS Foundation Trust de Londres dans le cadre d'un partenariat visant à évaluer les infrastructures hospitalières à Maurice. Ce projet, au coût estimé à plus de Rs 6 millions, se concentrera dans un premier temps sur l'hôpital Dr A. G. Jeetoo à Port-Louis.

Cette initiative découle de l'objectif du gouvernement mauricien pour l'exercice financier 2023-24, qui vise à renforcer les audits et à garantir l'assurance qualité des services cliniques dans les hôpitaux publics du pays. Cependant, des questions se posent quant à la pertinence de ce projet, surtout au regard des rapports locaux déjà existants, qui mettent depuis des années en lumière les lacunes et les failles du système de santé mauricien. Le député Farhad Aumeer exprime des réserves sur la nécessité de faire appel à une institution étrangère pour cette évaluation.

Selon lui, l'expertise du King's College aurait pu être mieux utilisée pour améliorer les services de santé et la formation des médecins locaux au lieu d'une évaluation déjà bien connue des autorités mauriciennes.

Des rapports accablants sur l'état de nos hôpitaux et les manquements dans le secteur de la santé, il y en a déjà. Le rapport annuel de l'Audit sur le système de santé mauricien a cette année encore révélé des problèmes récurrents concernant les infrastructures, le stockage des médicaments et le suivi des projets. Les appareils de résonance magnétique (MRI) sont souvent cités comme un point de friction, avec des équipements vétustes à l'hôpital Victoria, Candos, et des pannes répétées à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo.

L'équipement de l'hôpital Jeetoo est tombé en panne en juillet 2023, et malgré la sélection d'un fournisseur pour des pièces de rechange, l'appareil était de nouveau défectueux un mois plus tard.

Le manque d'action du ministère de la Santé pour résoudre les problèmes identifiés dans les rapports locaux est souligné. Au lieu de s'appuyer sur ces évaluations pour améliorer le système, le ministère semble investir dans une nouvelle évaluation internationale qui remet en question la pertinence de cette démarche et les coûts qui y sont associés.

Le député Farhad Aumeer critique le ministère de la Santé pour avoir ignoré les nombreux rapports locaux qui soulignent les défaillances du système de santé, suggérant que les fonds investis dans cette évaluation auraient pu être utilisés pour mettre en oeuvre les recommandations des audits précédents.

L'accord signé avec le King's College NHS Foundation Trust permettra à cette institution de mener une évaluation approfondie des infrastructures de l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, qui dessert une population de plus de 315 000 habitants. L'évaluation visera à réviser les politiques, les procédures et les infrastructures, tout en améliorant la gouvernance de la qualité des services de santé. Cependant, la question se pose : est il réellement nécessaire d'engager une telle somme pour un diagnostic dont les conclusions sont déjà bien documentées locale ment ?

Un rapport de l'inspection sanitaire, publié le 31 octobre 2023, révélait de graves manquements dans la gestion des stocks alimentaires à l'hôpital Jeetoo. Ce rapport a mis en évidence l'expiration de produits essentiels tels que le lait en poudre destiné aux bébés, les haricots rouges et d'autres produits alimentaires, certains expirés depuis 2019. Ce constat avait été relayé par les députés travail listes Ehsan Juman et Shakeel Mohamed sur les réseaux sociaux, avant d'être confirmé par les inspecteurs du département de Public Health and Food Safety de la Santé. Le rapport recommandait des actions immédiates pour remédier à ces problèmes.

Le député Aumeer argue que le King's College aurait dû se concentrer sur l'amélioration de la formation des médecins et des spécialistes locaux. Maurice souffre d'un manque de sous-spécialistes et de formations adéquates pour ses praticiens. Au lieu de dépenser des millions pour une évaluation, il aurait été plus judicieux d'investir dans la formation continue des médecins et d'améliorer les standards de soins locaux. «Le King's College pourrait ainsi avoir joué un rôle crucial en évaluant et en renforçant les capacités des spécialistes mauriciens pour qu'ils répondent aux standards internationaux», souligne le Dr Aumeer.

Le King's College Hospital, reconnu comme un hôpital universitaire de premier plan et centre majeur de traumatologie, est également réputé pour son expertise dans la formation médicale. Cependant, selon le député Farhad Aumeer, le ministère de la Santé aurait pu mieux exploiter cette opportunité pour renforcer notre système de santé local. Maurice, dit-il, est confrontée à un problème persistant de pénurie de sous-spécialistes, malgré un nombre significatif de médecins spécialistes sur l'île.

La question cruciale soulevée par le député Aumeer est : à titre d'exemple, parmi les cardiologues présents à Maurice, combien d'entre eux pratiquent réellement des interventions ? Quelle formation et quelle expérience ont-ils accumulées ? Pour le député, le King's College Hospital aurait pu jouer un rôle déterminant en évaluant non seulement la qualité des formations reçues par nos spécialistes, mais aussi en déterminant s'il existe des lacunes et des opportunités d'amélioration.

En utilisant son expertise, poursuit le député, le King's College aurait pu examiner la formation continue des spécialistes mauriciens et s'assurer qu'ils répondent aux standards internationaux, en particulier ceux qui n'ont pas étudié en Angleterre. L'implication du King's College Hospital dans ce sens aurait été un pas impor tant vers l'amélioration continue de la qualité des soins et la garantie de meilleurs résultats pour les patients.