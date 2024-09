Ile Maurice: Indo-Warehouse en concert à Maurice - Un événement inédit ce 21 septembre

Il ne reste que quelques jours avant le très attendu premier concert du groupe Indo-Ware house à Maurice, prévu ce samedi 21 septembre au Hua Lien Club, à Trianon. Ce duo emblématique, composé des DJ's Kahani et Kunal Merchant, arrive pour offrir une expérience musicale unique, alliant rythmes hypnotiques et ambiance festive. Ce concert inédit est organisé par Adrenaline Factory, qui a pris l'initiative de faire venir Indo-Ware house sur l'île.

L'événement suscite un grand engouement parmi les amateurs de musique électro-fusion à Maurice. En effet, les billets Early Bird se sont écoulés en seulement 24 heures, prouvant l'attente fébrile du public pour cette soirée hors du commun. L'événement promet d'être un mélange électrisant de beats captivants, dans une atmosphère festive qui marquera les esprits.

Selon Ashfaq Allgoo, fondateur et directeur d'Adrenaline Factory, les préparatifs se déroulent parfaitement. «70 % des billets sont déjà vendus et les derniers partent très vite. Je conseille à nos clients d'acheter leurs billets avant qu'ils ne soient épuisés. La préparation de l'événement se passe très bien. Dès ce mercredi, nous investissons le site du Hua Lien Club pour entamer les installations logistiques et techniques. Nous sommes dans la dernière ligne droite et prêts à accueillir les artistes et le public. Ce sera vraiment un événement hors du commun et une première à Maurice. J'espère que, dans le futur, nous pourrons faire revenir le groupe Indo-Warehouse. J'attends un fort soutien du public pour que cela nous motive à organiser un nouveau concert l'année prochaine. J'invite tout le monde à venir en grand nombre, et des billets seront également disponibles à la porte.»

L'enthousiasme est à son comble et les derniers billets sont disponibles à l'achat sur ticketbox.mu.