Ile Maurice: Les organisations non gouvernementales appelées à la rescousse

C'est une décision qui a été avalisée par le conseil des ministres, vendredi dernier. La Mauritius Society for Animal Welfare (MSAW) lancera prochainement un appel à manifestation d'intérêt à des organisations non gouvernementales (ONG) afin que celles-ci viennent mettre en place des abris pour chiens dans quatre endroits du pays. Un moyen d'assurer que les chiens errants aient un traitement humain.

Selon le directeur de la MSAW, Julien George, cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme pour le contrôle du nombre de chiens dans les espaces publics. La MSAW, organisme responsable de la gestion de la population canine, lancera très bientôt un appel à des ONG ayant la capacité de mettre en place des chenils pour accueillir les chiens errants. Des terrains leur seront attribués dans diverses régions de l'île - soit dans le nord, dans le centre et dans le sud.

La MSAW soutient déjà plusieurs ONG pour la stérilisation des chiens et des chats et ainsi, dit son directeur, elle veut élargir cette collaboration avec la mise en place de refuges. «Avoir des refuges autour de l'île permettra non seulement de réduire le nombre de chiens errants, mais aussi d'aider les chiens en difficulté. Les refuges seront aussi utilisés pour le programme Catch Neuter Release qui vise à stériliser les chiens errants.» À savoir que la MSAW opère actuellement trois stations, à Rose- Hill, Plaine-Magnien et à Belle-Mare. Les stations sont utilisées pour abriter les chiens et aussi pour les campagnes de stérilisation.

Pour Linley Moothien, de l'ONG 4 Tilapat, c'est un projet qui est attendu depuis dix ans déjà. «Nous avons longtemps demandé à ce que les autorités nous épaulent dans la mise sur pied de refuges car il est difficile pour nous, tant sur plan logistique que financier, de tenir des refuges pour animaux en difficulté. Je le fais moi-même sur un terrain de cinq arpents à La Brasserie et je peux vous dire que ce n'est pas toujours facile.» Selon ce dernier, il faudra que deux des quatre abris soient érigés dans les Plaines-Wilhems.

«Il a été démontré que les chiens vivent mieux dans des endroits moins chauds et qu'ils ne sont pas sujets à des maladies quand la température n'est pas trop élevée.» Il en faudra deux, dit-il, car, dans un premier temps, il sera aussi difficile de stériliser tous les chiens avant de les mettre dans les refuges. Ainsi, il faudra séparer les mâles des femelles. «Puis, on pourra en ériger deux autres dans le nord et dans le sud. Mais il faudra aussi prendre en considération le fait qu'il est impératif que les mâles et les femelles ne soient pas ensemble.» Il se demande si cette décision n'est pas un moyen de faire du «damage control» à la veille des élections générales alors qu'il y a récemment eu des polémiques entourant la cruauté animale, que ce soit envers les singes ou sur les chiens, notamment dans l'organisme même de la MSAW à Vallée-des-Prêtres. (voir plus loin). Selon Linley Moothien, aux derniers chiffres, le pays recensait 150 000 à 200 000 chiens errants.

Étude nationale

Julien George explique que la MSAW lancera, durant le mois d'octobre, une étude nationale pour déterminer un nombre indicatif de chiens errants et ceux ayant un propriétaire. Ce projet s'étendra sur une période de trois à quatre mois et les chiffres seront utilisés pour évaluer les stratégies adoptées par la MSAW. Une application mobile a été développée par la MSAW avec les dernières technologies. D'ailleurs, la campagne de stérilisation de la MSAW est toujours active, selon Julien George. «Nous augmentons graduellement le nombre de campagnes et nous avons tout récemment lancer un nouveau concept que nous avons nommé la Pre-Sterilisation Campaign». Cette dernière est faite dans les régions de l'île où les propriétaires d'animaux n'ont pas les moyens de les traiter. Ce concept permet de traiter les chiens pour divers problèmes, tels que ceux de peau, et les parasites, entre autres, avant la stérilisation. Deux campagnes ont déjà été faites en ce sens par la MSAW, notamment à La Valette, Bambous, et une autre à Résidence Anoska, 16ème Mille, Curepipe.

Selon le directeur, la MSAW a procédé à plus de 18 500 stérilisations de chiens, incluant les chats, autour de l'île. Et elle travaille avec plusieurs organisations pour des campagnes telles que la National Housing Development Company, la National Environment Cleaning Authority, les conseils de districts et les municipalités, entre autres. Par ailleurs, le programme Catch Neuter Release a été mis en place dans le cadre d'un projet pilote. Les chiffres augmentent graduellement et le public fait de plus en plus appel à la MSAW pour ce service, indique le principal concerné. Les chiens sont capturés, stérilisés et traités si besoin, puis relâchés en fonction de leur comportement et de la localisation.

Maltraitance alléguée à la MSAW de vallée-des-prêtres : où en est l'enquête?

Julien George a tenu à rappeler que l'affaire remonte à 2020, avant l'arrivée du président, Me Didier Pursun, et de lui-même comme directeur. «Nous avons tout fait pour mettre en place de nouvelles structures, de nouveaux protocoles, et nous n'avons pas eu de cas de maltraitance ou de négligence à la MSAW sous notre direction. Au contraire, nous avons implanté deux nouvelles stations, augmenté notre capacité de chiens à Rose- Hill et lancé plusieurs projets en lien avec le bien-être animal. Le changement est là ! Le cas a été signalé à la police et une enquête est toujours en cours concernant l'affaire...» Pour rappel, un rapport publié cette année par Shakeel Mohamed, sur sa page Facebook, avait dévoilé de graves défaillances à l'Animal Home de Port-Louis (AHPL) entre octobre 2020 et février 2021.

Cette enquête, menée à la suite de la mort de centaines de chiens sous la garde de la MSAW, a mis en lumière une série de négligences graves, de mauvaise gestion et de violations des lois sur le bien-être animal. Les recommandations vétérinaires pour le traitement des chiens malades ou blessés avaient été systématiquement ignorées. Les chiens n'avaient pas reçu de soins appropriés en raison d'un manque de médicaments de base et de l'absence de personnel compétent pour administrer les traitements nécessaires.

Le nombre total de chiens morts dans les chenils de l'AHPL s'élevait à 808. Il y a même une vidéo montrant les chiens qui se mangeaient entre eux par manque de nourriture à cet endroit, qui avait fuité et qui avait fait grand bruit.

Chien écrasé par un véhicule : La MSAW met en garde

La semaine dernière, à la suite d'une vidéo montrant un tout-terrain roulant sur un chien, en toute connaissance de cause, la MSAW a signalé l'affaire à la police, mais elle tient aussi à rappeler au public qu'en vertu de l'article 3 de l'Animal Welfare Act, «les infractions liées à la cruauté envers les animaux sont passibles, sur condamnation, d'une amende pouvant atteindre Rs 500 000 et d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à dix ans».