Afrique: Mines, pétrole et énergie- Un Hackathon lancé à Abidjan

La 1ère édition du Salon international des ressources extractives et énergétiques (SIREXE 2024) se déroulera du 27 novembre au 02 décembre 2024. Dans la mouvance, un Hackathon autour des mines et de la géologie est organisé. La présentation dudit concours a eu lieu ce vendredi 20 Septembre 2024 à l’immeuble Sciam à Abidjan. Ce en présence de M. Cissé Sabati, le Commissaire général du Sirexe 2024.

A l’occasion, il a indiqué que « notre ambition est que notre concours hackathon soit un évènement qui rassemble les esprits les plus créatifs, avides de défis et de solutions innovantes. Il s’agit pour nous de mettre en compétition les étudiants, les entreprises et les start-up, pour réfléchir sur des problématiques que nous rencontrons dans le secteur des mines et de la géologie, le secteur des hydrocarbures et le secteur de l’énergie »

Ce concours va permettre aux candidats, à travers le monde et « sans distinction de nationalité », de « nous proposer des solutions en vue de rendre notre système beaucoup plus efficace », a fait savoir M. Cissé, par ailleurs inspecteur général au ministère ivoirien des Mines, du pétrole et de l’énergie.

Selon Mireille Aka, porte-parole du SIREXE 2024, « les candidats devront proposer des solutions innovantes à des problématiques spécifiques aux secteurs des mines, du pétrole et de l’énergie de Côte d’Ivoire. »

L’objectif recherché est de permettre aux participants de « concevoir des solutions innovantes, pratiques et fiables aux problèmes majeurs des secteurs des mines, du pétrole et de l’énergie et ce, aux moyens de technologies de l’information et de la communication », a-t-elle précisé.

Cet hackathon international vise, en outre, à explorer les meilleures pratiques pour un développement durable des industries extractives et énergétiques, et à identifier les principaux défis, les enjeux et les perspectives des industries extractives et énergétiques, a-t-elle poursuivi.

La phase de présélection retiendra neuf projets/solutions, soit trois projets par secteur (Mines, hydrocarbures, énergie). Par ailleurs, les candidats doivent écrire de manière complète la situation de leur projet, notamment en ce qui concerne la propriété intellectuelle.

Il est à souligner que le deadline des inscriptions est prévu le 22 octobre 2024 via le site web du SIREXE. Les neuf meilleurs projets seront retenus pour la grande finale lors de ce salon international, qui se déroulera au Parc des expositions d’Abidjan.

Par ailleurs, le ministère ivoirien des Mines, du pétrole et de l’énergie va s’approprier les projets qui seront implémentés et six coaches vont encadrer les candidats sur des plateformes dédiées.

Pour la première fois, en Afrique, un salon réunira les trois secteurs des mines, du pétrole et de l’énergie. Le SIREXE a vocation à devenir une plateforme d’échange et de collaboration incontournable pour tous les acteurs de ces trois secteurs, sur le continent et dans le monde.

La Norvège est le pays invité d’honneur du SIREXE 2024, dont le thème est « Développement durable des industries extractives et énergétiques : quelles politiques et stratégies ? ». La récompense des lauréats est prévue le samedi 30 novembre 2024, à Abidjan.