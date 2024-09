Soudan: Dr Graham révèle les actes de vandalisme systématiques commis par FSR contre les antiquités

Portsudan — Le ministre de la Culture et de l'Information, Dr Graham Abdel-Gadir, a révélé l'ampleur des destructions et des sabotages commis par la milice rebelle des Forces du Soutien Rapide (FSR) contre les capacités culturelles, civilisationnelles et des antiquités du pays, soulignant que la milice hors-la-loi a délibérément dirigé ses armes contre des institutions liées à la culture, au patrimoine et aux médias.

Graham a souligné jeudi à Portsudan , lors de son discours lors d'un symposium pour jeter la lumière sur le sabotage qui a touché le secteur des antiquités que la milice rebelle FSR a mis en oeuvre un plan pour vandaliser la culture et l'urbanisme du pays et déformer la carte de la diversité culturelle et ethnique, indiquant que ce que la milice rebelle a fait était destiné à déformer la conscience soudanaise et à la reconstruire dans un très mauvais état.

Le ministre a révélé que les milices insurgées ont saccagé toutes les institutions de Radio et de Télévision de la capitale et des États qu'elles ont envahis, qui comptent 41 chaînes de Radio et de Télévision gouvernementales et privées, révélant que les pertes de la seule Autorité Nationale de Radio et de Télévision sont estimées à au moins 30 millions de dollars.

Il a ajouté que les destructions ont concerné 37 universités avec leurs différentes facultés et départements, en plus de 95 facultés spécialisées dans des domaines importants et disposant d'infrastructures éducatives précieuses de valeur historique, soulignant que le sabotage a également touché les centres d'archives nationales et privées.

Dr Graham a déclaré que les autorités gouvernementales ont formé très tôt un bureau d'urgence qui comprend toutes les parties sécuritaires, judiciaires et exécutives concernées par la protection du patrimoine et des antiquités pour faire face à cette question, en plus de former des comités pour mettre en oeuvre les tâches.

Il a ajouté que les mesures nécessaires ont été prises pour suivre les éléments disparus et assurer la protection des biens, en faisant référence aux dommages qui ont touché les mosquées, les églises, les maisons de documents, les sites et les anciens bâtiments de valeur historique protégés par la Loi sur la Protection des Antiquités.

Le ministre de la Culture et de l'Information a également évoqué le ciblage des musées, indiquant que le Soudan avait entrepris des démarches et des efforts avec des organismes internationaux tels que l'UNESCO et Interpol, ainsi que des suivis avec d'autres organismes pour garantir la responsabilité et lutter contre la contrebande et le commerce de contenus archéologiques, en tenant la milice responsable des actes de vandalisme, de pillage et de sabotage commis contre les capacités du Soudan dans le domaine de la culture, de la civilisation et du patrimoine.

Le ministre a révélé qu'il y avait eu des communications entre les autorités de sécurité et les autorités du Soudan du Sud, ce qui a abouti à la saisie d'antiquités transportées dans deux voitures de contrebande dans le nord de Bahrel-Ghazal au Soudan du Sud au début du mois de septembre, expliquant que des procédures sont en cours à cet égard.