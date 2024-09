Soudan: Général Al-Atta - Le complot vise la saisie des terres et des ports

Khartoum — Le général Yassir Abdel-Rahman Hassan Al-Atta, membre du Conseil Transitoire de Souveraineté (CTS), commandant en chef adjoint, a affirmé que le Soudan est exposé à une conspiration majeure de certains pays, car des plans ont été élaborés pour saisir des terres agricoles et des ports.

Le général Al-Atta a déclaré, lors d'une réunion de masse avec des organisations nationales et étrangères opérant dans l'État de Khartoum en présence du Wali (gouverneur) de Khartoum Ahmed Osman Hamza jeudi, que le complot est basé sur le remplacement de la population soudanaise par la diaspora arabe, et pour y parvenir, ils ont décidé de détruire les forces régulières et ont prévu de frapper les dirigeants importants pour prendre le pouvoir, mais l'armée a affronté ces complots et les a déjoués.

Le membre du Comité de sécurité, commandant en chef adjoint des forces armées, a souligné que les milices rebelles utilisent ces plans pour vandaliser notre pays au milieu du silence du monde, même lorsque les milices ont attaqué les ambassades et les sièges des organisations, ces pays n'ont pas daigné condamner ces violations, dénonçant le silence des organisations des droits de l'homme face à l'enlèvement et à la détention de citoyens dans les camps des milices.

Le général Al-Atta a salué les organisations fournissant l'aide humanitaire et a déclaré : « Nous savons que c'est le droit du peuple soudanais que les organisations des Nations Unies lui fournissent de l'aide, mais les milices continuent de saisir les convois de secours. » Il a souligné que si le gouvernement trouve des garanties que les armes ne passeront pas avec l'aide, nous ouvrirons tous les points de passage, mais si nous constatons que des armes sont entrées par le point de passage d'Adré, nous le fermerons. Il a appelé les organisations à soumettre des rapports sur la situation humanitaire en toute honnêteté et transparence, soulignant que toute tentative de politisation de l'action des organisations est inacceptable et que nous ne les complimenterons pas.

Le général Al-Atta a ordonné d'accélérer les procédures d'enregistrement des organisations et d'obtention des permis d'entrée et de sortie. Il a souligné que la détermination des lieux de résidence vise à sécuriser et à protéger, notant que l'objectif de la loi sur les organisations est la coordination et que chacune joue son rôle pour servir les citoyens, appelant à davantage de soutien aux centres d'accueil.

En ce qui concerne le programme de reconstruction de l'État de Khartoum, Al-Atta a déclaré que les opérations de reconstruction doivent se dérouler en conjonction avec la défaite de la rébellion.