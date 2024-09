Soudan: L'Autorité de l'aviation civile discute avec la délégation 'Ethiopian Airlines' la Reprise de ses Activités

Port-Soudan — Le directeur général de l'Autorité de l'aviation civile M. Hussein Nyle a discuté avec la délégation de 'Compagnie aérienne éthiopienne' dirigée par M. Brook Shawa, responsable régional de la région d'Afrique de l'Est et directeur des ventes et du marketing de la compagnie aérienne en visite, dans le cadre de la reprise des opérations des compagnies aériennes internationales au Soudan et de la facilitation du transit à travers l'espace aérien soudanais, ainsi que d'effacer les obstacles qui entravent le rétablissement des opérations d'Ethiopian Airlines au Soudan , et aller de l'avant avec la signature d'un mémorandum d'accord entre les deux parties et la mise à jour de l'accord bilatéral de transport aérien entre les deux pays frères.

Le directeur de l'Autorité de l'aviation civile a exprimé sa joie et son appréciation pour la visite de la délégation et l'importance de la coopération entre les deux pays, puisqu'Ethiopian Airlines est l'un des plus grands utilisateurs de l'espace aérien soudanais.

Un certain nombre de questions vitales ont été examinées, dont la plus importante était le retour à l'exploitation d'Ethiopian Airlines à raison d'un vol par jour au début et l'ajout d'un deuxième vol par jour chaque fois que le marché en a besoin, des procédures de facilitation en matière de fret aérien ont également été discutées pour assurer la contribution au transport des exportations soudanaises vers toutes les destinations auxquelles arrivent les vols d'Ethiopian Airlines.