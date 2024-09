Soudan: Le pays appelle l'AIEA à soutenir les efforts de réalisation du développement durable

Vienne — Le Représentant permanent du Soudan, l'Ambassadeur Magdi Ahmed Mufaddal, a présenté mercredi la déclaration du Soudan devant les réunions de la 68e session de la Conférence générale de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) tenues au siège de l'agence à Vienne, où il a souligné l'importance du dossier de la sécurité alimentaire pour la communauté internationale, affirmant le soutien illimité du Soudan à l'initiative « Atomes pour l'alimentation », faisant référence à la demande du Soudan de rejoindre l'initiative, émanant de sa conviction dans le rôle des technologies nucléaires dans l'exploitation des énormes potentiels du pays pour contribuer à la réalisation de la sécurité alimentaire en Afrique et dans les mondes arabes, appelant les partenaires internationaux à soutenir l'initiative et à soutenir le « Groupe des amis de la sécurité alimentaire » à Vienne, qui sera lancé en octobre 2024 sous la présidence conjointe du Soudan et de l'Italie.

Dans le même contexte, le Représentant permanent a salué le soutien apporté par l'Agence AIEA au pays au cours de la période écoulée, appelant l'Agence à soutenir les efforts de reconstruction des institutions liées à l'énergie nucléaire qui ont été sabotées par les Forces du Soutien Rapide rebelles (FSR). Il a réitéré l'aspiration du Soudan à renforcer son partenariat avec l'AIEA dans les domaines de la santé, de l'agriculture, des ressources animales et hydriques, de l'énergie et de l'éducation pour parvenir à un développement durable, soulignant l'engagement du Gouvernement soudanais en faveur des contrôles et des procédures de sécurisation des sources nucléaires et radioactives.

Il convient de noter que le Soudan a organisé un pavillon en marge des réunions de la soixante-huitième session de la Conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique, au cours duquel il a présenté une partie de la coopération du pays avec l'Agence dans la promotion de la production agricole, dans le cadre du forum scientifique accompagnant cette session, qui était consacré à l'Initiative Atome pour l'alimentation.