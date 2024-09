Angola: La dépouille d'Augusto Chacaya repose au cimetière de Santa Ana

Luanda — Les restes de l'ancien chanteur du groupe Jovens do Prenda, Augusto João Luís (Augusto Chacaya), reposent désormais au cimetière de Santa Ana, à Luanda.

Avant les funérailles, une messe funéraire a eu lieu au Centre récréatif et culturel de Kilamba, en présence de la famille, des collègues, des amis et des admirateurs. Au cours des funérailles, des messages de condoléances ont été lus du Gouvernement provincial de Luanda, de la Coopérative des jeunes de Prenda, de l'Union nationale des artistes et compositeurs - Société des auteurs (UNAC-SA).

Les institutions ont reconnu la contribution et la qualité de ce musicien et compositeur angolais.

La trajectoire du défunt a également été évoquée, avec des passages dans des groupes tels que Kinas, Dicanzas, Estrelas, Nacional, Azes et Jovens, tous de Prenda, laissant un héritage incommensurable dans l'histoire musicale de l'Angola.

Selon son contemporain Maneco Vieira, avant sa mort, Augusto Chacaya a travaillé sur deux nouveaux albums, avec le groupe Jovens do Prenda et un autre solo, qui sortiront plus tard cette année.

"C'est une perte irréparable pour la culture nationale, car il savait prêter sa voix à Jovens do Prenda dans les moments les moins bons pour le groupe", a-t-il souligné. Augusto Chakaya est né le 18 mars 1951 à Luanda. Il était l'une des voix emblématiques du groupe musical Jovens do Prenda, dans les années 1980 et 1990. Le musicien était connu pour ses interprétations de "Sandra", "Samba Samba", "Santa Yami", "Makamé", "Aubé", entre autres chansons qui ont marqué des décennies.