Togo: « Dévi Yayra ou Le Fabuleux destin de Djalifa » pour propulser le cinéma togolais dans une autre dimension !

Ce projet cinématographique de long-métrage fiction, intitulé « Dévi Yayra ou Le Fabuleux destin de Djalifa », fruit du travail de la société de production, Michelle Diane Prod, a été dévoilé au grand public par le biais de la presse ce Vendredi 20 Septembre 2024 à Lomé. Ce fut au cours d'une conférence de presse qui a rassemblé, autour des responsables de cette maison de production cinématographique et des acteurs qui se sont illustrés dans ce projet, un parterre de journalistes.

Au cours des échanges, ce projet de film a été présenté les différents tenants et aboutissants ont été exposés. Des explications de la Directrice générale de la maison de production du film, Mme Michelle Diane, ce film qui vient offrir une immersion à travers les différentes cultures, langues, arts culinaires, et autres à travers tout le Togo, « parle du mariage précoce et forcé. C'est l'histoire d'une jeune fille de 14 ans qui a été mariée sans son consentement par son géniteur. Avec beaucoup de chance, elle a réussi à s'enfuir.

Et ne pouvant pas retourner chez ses parents, elle décide de faire face aux obstacles de la vie. Elle a essayé de sauver sa mère et prouver à son père qu'il avait tort de n'avoir pas cru en elle ». Tel est le résumé fait par Michelle Diane. A la différence des autres productions cinématographiques qui ont déjà abordé le sujet du mariage précoce, « Dévi Yayra ou Le Fabuleux destin de Djalifa » veut pour sa part « donner espoir à la jeune fille. Elle lui montre que même si on a un géniteur inconscient qui a essayé de la donner à un homme sans son consentement, elle doit se lever et se battre » a avancé la productrice.

%

Et Michelle Diane et toute l'équipe de tournage de ce film visent haut et entendent internationaliser ce chef-d'oeuvre. Grande figure du cinéma africain, le comédien et acteur togolais, Béno Sanvee Alouwassio qui a également prêté son talent à ce projet, a donc profité de l'instant pour émettre son coup de coeur et un plaidoyer en faveur des jeunes acteurs. « En matière de cinéma, le jeune togolais se donne depuis l'aube des temps. Ces jeunes formés sur le tas, ont plein d'avenir et il faut les encourager et les soutenir.

Il faut qu'ils arrivent à vivre de leur art. Il faut que le cinéma togolais soit financé non seulement par l'Etat mais aussi par les entreprises. Dans les autres pays, c'est ce qui se fait », ce sont là des mots du doyen Sanvee. Appel est lancé aux sponsors pour prendre la relève de la productrice qui a financé jusqu'alors ce film sur fonds propre, ceci afin que cette production aille à la conquête des grandes plateformes de film et du monde de la cinématographique international.

En tout cas, Michelle Diane est sûre d'une chose, elle et son équipe ont travaillé. « Je sais que j'ai travaillé et ils vont venir vers moi », reste-t-elle convaincue.

En tout cas, c'est un travail salué par ses pairs du milieu du cinéma togolais. C'est le cas du réalisateur, Steven AF présent à cette rencontre et qui a salué l'audace et la ténacité de dame Michelle Diane. Une audace et ténacité doublées de confiance qui est d'ailleurs salué également par les acteurs qui ont tourné dans « Dévi Yayra ou Le Fabuleux destin de Djalifa ». On en veut pour preuve, l'émotion qui a saisi, l'actrice principale, la jeune fille de 14 ans, Esther Atchikpéli (alias Djalifa), à peine la bande annonce visualisée. « Je dis merci à madame Michelle. Je ne savais pas qu'un jour je pourrais me voir à la télé », a-t-elle lancé.

La part des acteurs et de l'équipe de production ainsi fait, on attend dès lors celle des gouvernants pour propulser encore plus loin ce film qui se veut finalement un carnet de voyage à travers la culture et le tourisme togolais, notamment l'art culinaire, les tenues traditionnelles, les langues, la musique, la spiritualité et l'environnement, du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest.