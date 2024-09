Afrique de l'Ouest: L'action Solibra cotée à 93 075FCFA ce vendredi 20 septembre 2024 à la BRVM

A l'issue de de la séance de cotation de ce vendredi 20 septembre 2024 de la Bourse Régionale des Valeurs mobilières (BRVM), l'action de la Société de Limonaderies et Boissons Rafraichissantes d'Afrique (SOLIBRA) a été cotée à 93 075FCFA.

Par rapport à son cours de la veille qui se situait à 86 590 FCFA, l'action Solibra connait une augmentation de 6 485 FCFA. Cette action a actuellement le cours le plus élevé du marché des actions de BRVM. La Solibra a réalisé au 31 décembre 2023 un résultat net de 15,078 milliards FCFA contre 1,217 milliard FCFA en 2022, en forte augmentation de 13,861 milliards FCFA. Cette entreprise, qui n'a pas encore publié ses résultats au titre du premier et du deuxième trimestre 2024, projette de distribuer des dividendes bruts de 4,938 milliards FCFA.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Solibra Côte d'Ivoire (plus 7,49% à 93 078 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 7,45% à 865 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 4,81% à 2 505 FCFA), Ecobank Côte d'Ivoire (plus 4,76% à 8 800 FCFA) et CFAO Côte d'Ivoire (plus 4,65% à 675 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 3,56% à 2 300 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (moins 2,62% à 14 510 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (moins 1,76% à 3 340 FCFA), BOA Côte d'Ivoire (moins 1,75% à 8 695 FCFA) et Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 1,64% à 900 FCFA).

La valeur des transactions s'est établie à 1,414 milliard FCFA conte 592,253 millions FCFA le 19 septembre 2024.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 90,622 milliards FCFA, à 9 574,177 milliards FCFA contre 9 483,555 milliards FCFA la veille.

Celle du marché des obligations enregistre elle aussi une hausse de 5,973 milliards, passant de 10 539,584 milliards FCFA la veille à 10 545,557 milliards FCFA ce vendredi 20 septembre 2024.

L'indice composite a gagné 0,95% à 263,76 contre 261,27 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il a enregistré la même hausse à 132,38 points contre 131,03 points le jeudi 19 septembre 2024. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige a progressé plus modestement de 0,19% à 113,56 points contre 113,78 points précédemment.