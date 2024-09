Maroc: Dons royaux au profit de plusieurs Zaouïas de Tanger et de la province de Fahs-Anjra

Tanger — Une commission royale a procédé, vendredi, à la remise de dons royaux aux chorfas et adeptes de quatre Zaouïas de la ville de Tanger et de la province de Fahs-Anjra, à l'occasion du 26ème anniversaire de la disparition de feu SM Hassan II, que Dieu ait Son âme.

A Tanger, la commission royale a remis des dons royaux aux doyens et chorfas des zaouïas Seddikia et Kadiria et aux chorfas Baqaliyines, descendants de Sidi Bouârakia, lors de cérémonies religieuses, tenues en présence notamment du Wali de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, gouverneur de la préfecture de Tanger-Assilah, Younes Tazi, du président du Conseil régional, et de nombre d'élus et de représentants des autorités locales, sécuritaires, judiciaires et militaires.

Dans la province de Fahs-Anjra, ladite commission a remis un don royal aux chorfas Ajibiyine, descendants de Sidi Ahmed Ben Ajiba, lors d'une cérémonie religieuse à laquelle ont pris part le gouverneur de la province, Abdelkhalek Marzouki, et nombre de responsables provinciaux, ainsi que des élus et des personnalités civiles et militaires.

Au terme de ces cérémonies, des prières ont été élevées au Tout-puissant pour accorder santé, longue vie et gloire à SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid et préserver l'ensemble des membres de l'illustre famille royale.

Des prières ont été également élevées pour le repos de l'âme des regrettés Souverains, feu SM Mohammed V et feu SM Hassan II, que Dieu les ait en Sa sainte miséricorde.