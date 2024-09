Maroc: L'Université Mohammed V lance le Master 'Géographie économique et politique de l'Afrique'

Rabat — L'Université Mohammed V de Rabat a annoncé, vendredi, le lancement du Master "Géographie économique et politique de l'Afrique", conformément aux orientations stratégiques du Royaume sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, visant le développement du continent africain et de l'espace atlantique.

Ce Master s'inscrit dans le cadre de la démarche du corps pédagogique, composé de professeurs universitaires, d'experts et de chercheurs dans divers domaines, pour accompagner les objectifs de "l'Initiative Royale visant à faciliter l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique", en vue de former les étudiants à l'étude et à la recherche sur les projets structurants que connaît le continent.

Cette formation stratégique a également pour objectif de permettre aux étudiants d'analyser les dynamiques actuelles en Afrique et les approches prospectives, de leur fournir les outils de compréhension, d'analyse et de gestion des risques et des crises, tout en mettant à profit les connaissances géographiques au service des objectifs stratégiques du Maroc aux niveaux régional et international.

En outre, le Master "Géographie économique et politique de l'Afrique" vise à approfondir la recherche sur les problèmes de développement en Afrique, à permettre aux étudiants d'acquérir de grandes compétences pour s'intégrer de manière flexible dans leur environnement économique et social, aux niveaux international, africain et national.

Sur le plan professionnel, ce cursus les préparera aussi à travailler avec des organisations internationales et régionales, des ONG, ainsi que des entreprises nationales et internationales opérant notamment en Afrique.

A cet égard, le coordinateur du Master, Moussa El Malki, a indiqué que cette formation "s'inscrit dans le cadre de la nouvelle génération des formation ouvertes aux étudiants de Master, regroupant plusieurs disciplines", ajoutant que "ce Master vise à accompagner les chantiers Royaux stratégiques au niveau du continent africain, notamment l'initiative Royale atlantique, ainsi que les grands projets stratégiques comme le gazoduc Maroc-Nigeria".

"Nous aspirons à former une nouvelle génération de chercheurs polyvalents maîtrisant différentes disciplines et à ne plus se limiter au cadre traditionnel en matière de recherches à l'échelle locale et régionale, mais se tourner plutôt vers des études portant sur les pays africains avec lesquels nous entretenons des partenariats solides dans divers secteurs", a-t-il souligné dans une déclaration à la presse.

Et de préciser que ce Master mettra l'accent sur les pays engagés dans l'Initiative Royale atlantique.

L'équipe pédagogique du Master "Géographie économique et politique de l'Afrique" comprend une pléiade d'enseignants et d'experts spécialisés dans divers domaines, tels que la géographie, l'histoire, la sociologie, l'économie, les sciences politiques et économiques, les relations internationales, les études islamiques, les langues et les compétences numériques.

Le choix porté sur cette équipe polyvalente émane de la volonté de s'ouvrir aux expertises et expériences d'universitaires africains et internationaux, notamment ceux des pays du Sahel, d'Afrique du Nord et de l'Ouest, ainsi que de l'espace atlantique et euro-méditerranéen.