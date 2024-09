Maroc: AXA Services Maroc inaugure un nouveau site à Kénitra

Kénitra — AXA Services Maroc (ASM), centre d'expertise en relation client pour les filiales françaises du groupe AXA (AXA France, AXA Direct France, AXA Assistance), a inauguré, vendredi, son nouveau site à Kénitra, en présence du ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

Le lancement de ce nouveau site s'aligne sur de multiples objectifs fixés par ASM, incluant l'enrichissement du vivier de compétences d'ASM à travers le recrutement de talents locaux et l'amélioration de la qualité de vie des collaborateurs Kenitris en réduisant leur temps de trajet.

Doté de panneaux photovoltaïques permettant de réduire de 20% la consommation énergétique, ce site soutient également les engagements écologiques d'ASM, notamment en contribuant à la réduction de l'empreinte carbone de l'entreprise.

L'inauguration du nouveau site a été précédée par l'ouverture d'une agence de recrutement et d'un centre de formation visant à optimiser le processus de recrutement et de formation pour les futurs collaborateurs, facilitant ainsi leur intégration au nouveau site.

AXA Services Maroc vise à offrir des opportunités de carrière et envisage de recruter plus de 1.400 collaborateurs sur la période 2024-2026, au niveau de ses différents sites, illustrant son engagement envers le développement durable et l'excellence opérationnelle.

"Nous inaugurons aujourd'hui le site d'AXA Services Maroc de Kénitra. Cette ouverture vient confirmer la confiance des leaders mondiaux dans la plateforme marocaine et notamment le groupe AXA à travers un partenariat durable et de qualité. De nombreux efforts sont déployés pour accompagner les opérateurs dans le développement de l'ingénierie au Maroc et nous continuerons à oeuvrer pour la consolidation de cet écosystème, contributeur majeur à la création de la valeur ajoutée industrielle et de l'emploi", a dit M. Mezzour.

Dans la même veine, Ghita Mezzour, ministre déléguée chargée de la transition numérique et de la réforme de l'administration a souligné que cette initiative contribuera à un développement socio-économique durable dans la région, ouvrant de nouvelles opportunités de croissance et, surtout, favorisant la création d'emplois".

"Pour y parvenir, il est essentiel de valoriser le potentiel des jeunes talents marocains en leur offrant des opportunités de formation et d'accès aux technologies nécessaires pour être compétitifs à l'échelle internationale. En ce sens, et conformément à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'Assiste, qui a mis l'accent sur l'importance de la jeunesse dans le nouveau modèle de développement, la stratégie nationale "Digital Morocco 2030", qui sera d'ailleurs prochainement lancée, accorde une attention particulière à la formation d'une nouvelle génération de spécialistes dans les domaines du numérique et des technologies de l'information", a-t-elle expliqué.

Et d'ajouter : "Il faut savoir qu'aujourd'hui, le Maroc s'est hissé au rang de 2ème destination d'outsourcing en Afrique et 28ème à l'échelle mondiale. Cette dynamique témoigne de notre engagement à promouvoir l'excellence et l'innovation dans ce secteur clé, créant ainsi des opportunités de croissance et d'emplois".

Pou sa part, Guillaume Borie, Directeur général d'AXA France et membre du Comité de Direction d'Axa a déclaré : "C'est avec une grande fierté que je participe aujourd'hui à l'inauguration du nouveau site d'ASM à Kénitra, un projet qui symbolise l'engagement continu d'AXA envers le Maroc et qui marque une étape cruciale dans le développement de nos opérations dans le Royaume. Ce site, doté d'infrastructures modernes et éco-responsables, nous permet non seulement de soutenir notre croissance, mais aussi d'accompagner des talents locaux dans un environnement de travail innovant. Nous sommes fiers de contribuer à une dynamique inclusive, où l'impact social et environnemental est au coeur de nos priorités".

"Le site de Kénitra marque une étape clé dans notre stratégie de développement au Maroc. En renforçant notre présence dans cette région, nous concrétisons notre ambition d'AXA Services Maroc d'accompagner la dynamique économique locale, tout en créant plus de 1.400 nouveaux emplois d'ici 2026. Ce projet incarne notre engagement à intégrer les talents locaux, à encourager l'innovation dans les services IT, et à renforcer notre responsabilité sociale, avec un accent particulier sur l'inclusion et la transition écologique. Nous sommes déterminés à jouer un rôle actif dans le développement durable du Maroc", a souligné Thierry Goument, Directeur Général d'AXA Services Maroc.

Le choix de la ville de Kénitra pour cette expansion repose sur plusieurs facteurs, tels que la qualité de l'enseignement supérieur local, le marché de l'emploi attractif et l'environnement concurrentiel favorable. L'emplacement central améliorera l'accès aux services locaux, favorisant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle pour les collaborateurs.

Avec cette nouvelle inauguration, AXA Services Maroc confirme son engagement à contribuer activement au développement économique et social de Kénitra et de la région environnante.