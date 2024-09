Afrique: Célébrons la journée internationale de la paix pour « Promouvoir une culture de paix »

Chaque année, en date du 21 septembre, le monde célèbre la journée internationale de la paix. Cette année 2024, marque le 25e anniversaire de l’adoption par l’Assemblée générale des Nations Unies, de ce fait, la thématique soutenue par l’organisation est « Promouvoir une culture de paix ». Pour la directrice générale de l’UNESCO Mme Audrey Azoulay « vivre ensemble en paix, c'est accepter les différences, être à l'écoute, faire preuve d'estime, de respect et de reconnaissance envers autrui et vivre dans un esprit de paix et d'harmonie. »

Il faut noter que cette date a été instituée en 1981 par l'Assemblée générale des Nations Unies et adoptée en 1999 l’ors de la déclaration du Programme d’action sur une culture de la paix. Par ailleurs, la Journée internationale de la paix a toujours été « une occasion pour déposer les armes et observer les cessez-le-feu ».

Elle veut notamment encourager les individus à prendre conscience de l’humanité de chacun, car notre survie en tant que communauté mondiale en dépend, précise l’UNESCO.

Dans une déclaration, l’organisme le plus inclusif des Nations Unies a reconnu que la paix « n'est pas simplement l'absence de conflits, mais est un processus positif, dynamique, participatif qui favorise le dialogue et le règlement des conflits dans un esprit de compréhension mutuelle et de coopération ».

Les valeurs de la paix selon l’UNESCO

Dans un monde marqué par des tensions géopolitiques croissantes et des conflits prolongés, il est sans doute mieux de prôner la paix.

Selon la déclaration de l’Assemblée Générale des Nations Unies réunie en 1999, les valeurs nécessaires à une culture de paix se caractérisent par plusieurs éléments essentiels. En effet, il s'agit du respect de la vie, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que la promotion et le renforcement d’une culture de la non-violence par le biais de l'éducation.

De plus, ces valeurs incluent le dialogue, la coopération, l'engagement en faveur d'un règlement pacifique des conflits, et l'adhésion aux principes de liberté, de justice, de démocratie, de tolérance, de solidarité, de coopération, du pluralisme, de la diversité culturelle, du dialogue et de la compréhension à tous les niveaux de la société et entre les nations.

La même source de préciser que dans les résolutions de suivi, cette Assemblée générale a en outre reconnu l'importance de choisir la négociation plutôt que la confrontation et de travailler ensemble et non les uns contre les autres.

Un appel à la paix dans le monde

La paix est assaillie de toutes parts à Gaza, au Soudan, en Ukraine, et au-delà, nous voyons :

Des civils dans la ligne de mire, des maisons anéanties, des populations entières traumatisées et terrifiées. Des gens qui ont tout perdu, qui n’ont parfois plus personne. Il faut en finir avec ce cortège de misères humaines. Notre monde a besoin de paix, la paix est le but ultime de l’humanité. Et comme nous le rappelle cette Journée internationale de la paix, les solutions sont entre nos mains. Indique le Secrétaire Générale des Nations Unies M. António Guterres