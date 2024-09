Sénégal: Mission conjointe des FDS à Saraya et Kidira - Sept personnes interpellées et du matériel saisi

Tambacounda — Sept personnes ont été interpellées et du matériel utilisé dans les activités d'extraction de l'or saisi, jeudi, dans le secteur oriental, lors d'une mission conjointe de la Gendarmerie, l'Armée et des agents du Parc national Niokolo Koba, dans les départements de Saraya et Kidira, a appris l'APS d'une source sécuritaire.

Cette mission a été menée dans le cadre de l'opération dénommée "Navétanes 2024" initiée par la Gendarmerie, l'Armée et le Parc national Niokolo Koba.

La patrouille a été effectuée le 19 septembre 2024 avec les unités territoriales et les Groupes d'action rapide de surveillance et d'intervention (GARSI) 1 et 2 dans leurs secteurs de compétence respectifs à Kidira et Saraya, selon la même source. Elle a signalé qu'au total quarante-cinq (45) personnes ont été contrôlées, dont sept (07) ont étés interpellées. Parmi les personnes contrôlées, dix (10) proviennent de la sous-région.

Vingt-trois (23) groupes électrogènes et vingt-six (26) marteaux piqueurs ont été saisis ainsi qu'une (01) motopompe. La source fait état également d'un démantèlement du site d'orpaillage clandestin de Massa-Massa située dans la commune de Bembou. Les opérations de contrôle se vont se poursuivre dans cette zone où l'exploitation artisanale de l'or est l'activité principale des populations.