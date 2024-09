Guinée: Fin des travaux d'harmonisation des filières et programmes d'enseignement technique et de la formation professionnelle

L'atelier d'harmonisation des filières et programmes des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle a été clôturé ce vendredi 20 septembre 2024, à Conakry.

Dans son discours de clôture, la ministre a déclaré que cet atelier a joué un rôle fondamental en mettant les bases d'un système de formation.

Aminata Kaba, ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi a affirmé qu'ils ont le devoir de fournir aux apprenants les compétences nécessaires.

<< Cet atelier a joué un rôle fondamental en mettant les bases d'un système de formation avec les ambitions économiques de notre nation. Nous avons le devoir de fournir à nos jeunes les compétences nécessaires pour entrer avec succès dans ce marché et contribuer pleinement au développement socio-économique de notre pays. La Guinée aujourd'hui, est à un tournant décisif en matière de développement économique, marqué par la mise en oeuvre de grand projet structurant, tel que l'étape projet minier Simandou 2040, ainsi que d'autres investissements majeurs dans le secteur d'infrastructure et de l'énergie >>, a fait savoir la ministre.

Elle renchérit en déclarant que ce projet offre des perspectives sans précédent pour la création d'emploi.

<< Ce projet offre des perspectives sans précédent pour la création d'emploi et la dynamisation de notre économie. À fin que la Guinée puisse pleinement se répartir de ces opportunités qui est indispensable de disposer d'une main d'oeuvre qualifiée prête à relever les défis techniques et technologiques de ces industries. L'enseignement technique et la formation professionnelle joue un rôle central et décisive qui vise à créer un futur de talents nationaux et locaux grâce à des groupes d'excellence qui sont mis en place en formant des techniciens, ingénieurs et des cadres capables de participer activement à la réalisation de ces grands projets et à la naissance de nouveaux secteurs >>, a-t-elle indiqué.

Elle termine son allocution en invitant les participants à tenir compte des recommandations faites par rapport à cet atelier.