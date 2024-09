Algérie: Forum d'affaires algéro-américain à Houston - ExxonMobil affirme sa volonté d'investir à long terme au pays

ALGER — Le Pdg du groupe Sonatrach, M. Rachid Hachichi, a pris part, en compagnie d'une délégation de haut niveau, aux travaux du forum d'affaires algéro-américain à Houston (Etats-Unis), en présence de responsables de grandes sociétés énergétiques américaines telles que "ExxonMobil" qui a affirmé sa volonté d'investir à long terme en Algérie, indique vendredi, un communiqué du Groupe.

Lors de ce forum organisé par le Conseil d'affaires algéro-américain et la Chambre de commerce algéro-américaine, en présence de PDG de grandes sociétés énergétiques telles que ExxonMobil, Chevron et Occidental, le vice-président chargé de l'exploration et des nouvelles opportunités de la société ExxonMobil, John Ardil, s'est dit optimiste de travailler avec Sonatrach et a exprimé la volonté d'ExxonMobil d'investir à long terme en Algérie dans le secteur de l'énergie, compte tenu du système fiscal pétrolier incitatif accordé par l'Algérie aux investisseurs", précise le communiqué.

Il a également insisté sur "l'engagement d'ExxonMobil à adopter les meilleures pratiques en matière de protection de l'environnement et de réduction de l'empreinte carbone dans le cadre de ses opérations", ajoute la même source.

De son côté, la vice-présidente chargée de l'exploration internationale chez Chevron, Liz Schwarze, a salué la loi algérienne sur les hydrocarbures en vigueur, qui offre plusieurs avantages aux investisseurs, selon le communiqué.

%

La même responsable a qualifié l'investissement dans les hydrocarbures en Algérie de très incitatif en raison de l'existence d'une infrastructure solide, notamment le réseau de pipelines transcontinentaux et les usines de gaz naturel liquéfié, facilitant ainsi la commercialisation du gaz vers l'Europe.

Dans son allocution à cette occasion, le Pdg de Sonatrach a mis en avant "l'engagement permanent de Sonatrach à explorer de nouveaux horizons d'investissement, notamment dans les domaines des hydrocarbures, des énergies renouvelables, de l'hydrogène et de l'efficacité énergétique", rappelant "les avantages et les mesures incitatives présentés par la loi algérienne sur les hydrocarbures aux investisseurs", ajoute le communiqué.

Lors de ce forum, trois séances débat sur les secteurs du pétrole, du gaz, des énergies renouvelables et de valorisation des ressources des hydrocarbures, ont été organisées.

La première séance relative à l'industrie du pétrole et du gaz a connu la participation du vice-président de l'activité "Exploration & Production", Farid Djettou qui a passé en revue "les avantages du secteur des hydrocarbures, notamment les taux de réussite de l'exploration dans le secteur des hydrocarbures, relativement élevés par rapport à la moyenne internationale, ainsi que l'infrastructure développée dans la chaîne de valeur énergétique, dans laquelle Sonatrach investit près d'un (01) milliard USD annuellement", précise le communiqué.

De son côté, M. Youcef Khenfar, directeur central des ressources nouvelles a évoqué les potentialités énormes dont recèle l'Algérie dans le domaine des énergies renouvelables, ainsi que les perspectives prometteuses disponibles en la matière.

Le même responsable a également rappelé la stratégie mise en place par Sonatrach visant à développer l'énergie solaire et l'énergie éolienne dans les hauts-Plateaux et le Sud du pays, ainsi que le programme ambitieux de développement de l'hydrogène vert à moyen et à long termes, a conclu le communiqué.