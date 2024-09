Togo: Golfe 2 veut s'ouvrir à la France et ...

Bè Centre est résolument engagée dans la mise en oeuvre de son PDC. Et ceci sous la dynamique des responsables de son exécutif qui ont décidé de mieux s'ouvrir à l'international pour attirer plus de financement et mettre à l'aise leurs administrés.

Dans la dynamique de la recherche de moyens devant permettre d'implémenter son PDC, la commune de Golfe 2, a effectué ce Vendredi 20 Septembre 2024, une séance de travail avec une délégation du Cabinet Afrik Perfomm Culture et Tourisme, à qui elle a tendu la main.

« Golfe 2 est en train de vouloir aller dans une autre dimension, relative à la coopération décentralisée. Aucune commune ne peut vivre isolée. Donc il faut être en partenariat avec d'autres communes pour avoir les ressources nécessaires en vue d'appliquer le PDC. C'est dans ce cadre que nous avons pu découvrir Afrik Perfomm Culture et Tourisme, un cabinet d'expertise au Bénin.

Ce jour, nous sommes en séance de travail pour élaborer un projet de partenariat avec des villes occidentales en commençant par la ville de Plurien en France », ainsi, situait-il le Premier Adjoint au Maire de cette commune, aujourd'hui Maire principal par intérim, Pasteur Edoh Komi, entouré de ses pairs Aidjoints au Maire et Conseillers municipaux, cette rencontre dans son contexte.

Il s'est justifié par le fait que « chaque commune a la volonté, le désir d'oeuvrer l'amélioration des conditions de vie de ses habitants et donc nous estimons qu'à travers ce partenariat qui va certainement aboutir à un jumelage qui permettra d'avoir des ressources financières et économiques, des renforcements de capacité de nos collaborateurs pour plus d'efficacité et de résultat sur le terrain. Nous sommes dans cette perspective que dans les jours à venir, nous puissions finaliser tout et rentrer dans l'effectivité de ce partenariat, à travers ce cabinet et aller au-delà ».

Le décor ainsi planté, le partenaire (cabinet Afrik Performm Culture et Tourisme) au travers de son Directeur, en la personne de Donatien Gaglozoun, chef de la délégation, pense déjà « C'est un réveil économique de cette commune » de Golfe 2. Et, poursuit-il, « nous sommes ici pour travailler les collectivités territoriales, avec le Maire pour voir dans quelle logique on pouvait jumeler deux villes ensemble, c'est-à-dire la ville de Plurien et la Commune de Golfe 2.

Et voir comment Golfe 2 pourrait avoir une dynamique, une stratégie culturelle et touristique pour capter du financement, pour créer une dynamique à l'international ». Il n'a pas manqué de présenter la ville de Plurien. « La commune de Plurien se trouve en France en Bretagne, et c'est une commune culturelle et touristique, elle noue des partenariats avec d'autres villes et nous nous les avons repêché à travers les hommes de la diaspora qui sont présents ici aujourd'hui ». a-t-il dit.

De cette séance de travail, il faudra s'attendre à une « Présentation du cabinet, les expériences avec d'autres communes ou collectivités territoriales, se l'approprier avec les réalités de la commune de Golfe 2 vu que les réalités, les besoins des communes ne sont pas les mêmes et quel est le lien avec notre PDC », à en croire le Maire principal par intérim, Edoh Komi. En tout cas, pour sa commune, l'élu local y compte beaucoup en termes de bénéfice à travers le jumelage en cours de préparation. « Nous comptons avoir des échanges, on sait que cette ville étant avancée dans la décentralisation a beaucoup de choses à nous donner, mais nos atouts vont aussi leur permettre d'exister davantage », a fait savoir M. Edoh Komi.

La séance de travail avec le cabinet Afrik Performm Culture et Tourisme ainsi effectuée, dans les prévisions, il faudra s'attendre d'ici décembre, à un voyage d'une délégation de la Commune de Golfe 2 dans la commune de Plurien (France), pour discuter des thèmes de collaboration et de partenariat. Mais avant, M. Gaglozoun formule cette recommandation, de voir les autorités de Golfe 2 « proposer elle aussi une stratégie qui puisse lui permettre de capter du financement et de discuter avec les bailleurs ».

Ceci, vu que le cabinet n'entend pas seulement s'arrêter à un jumelage entre Golfe 2 et Plurien, mais pense également à un autre partenariat avec une autre ville et cette fois-ci en Finlande, à savoir la ville de Salo.

Pour toute présentation, le Cabinet béninois Afrik Performm Culture et Tourisme « travaille à développer un modèle d'action au niveau des territoires, au niveau des communes, comment on fait un lien entre les communes du Sud et les communes du Nord et créer une dynamique au sein des territoires ».