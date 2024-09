Cote d'Ivoire: Tour cycliste du pays - La première victoire ivoirienne

N'Dah Hennock, c'est le nom du cycliste ivoirien qui a remporté le vendredi 20 septembre 2024, la 6e étape du Tour de Côte d'Ivoire, la première victoire du pays hôte depuis l'entame de cette 30e édition. Cet acte héroïque a été mené en solitaire.

Le jeune cycliste de 19 ans a été intraitable sur le parcours Bouaké-Katiola. Au terme d'une course en ligne suivie d'un circuit d'une distance totale de 115,4 km. Le sociétaire de Acimitra vélo club a réalisé un chrono de 2h 49mn 21s, avec 40,89 km/h comme moyenne horaire.

Parti en échappée depuis le 2e tour, il a maintenu, fermes la cadence de ses coups de pédales jusqu'au 10e et dernier tour, sans se laisser rattraper par les Camerounais qui le poursuivaient. N'Dah Ennock a partagé le podium avec Rawendé Moucaïla du Burkina Faso et Clovis Abossolo du Cameroun respectivement 2e et 3e.

En plus du maillot du vainqueur d'étape, l'Ivoirien a également raflé le trophée du meilleur jeune de la course, celui de la plus longue échappée et le maillot du meilleur combatif ivoirien. Le Camerounais Kuera Rodrique demeure le maillot jaune et le leader de cette compétition. Son pays reste toujours la meilleure face à la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Togo, le Mali, le Bénin et la Sierra-Leone.

La 7e et dernière étape connaitra son apothéose, aujourd'hui samedi 21 septembre à Bouaké. Le Grand Prix de la ville de Bouaké, marquant le dernier show du tour se tiendra également dans cette même commune, ce dimanche.