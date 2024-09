Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 21 Septembre 2024

Burkina Faso : Circulation des ambulances et véhicules de corps diplomatique - Désormais soumis au contrôle à l’entrée de Ouagadougou

Maurice Konaté, Président de la Délégation spéciale de la ville de Ouagadougou Maurice Konaté, Président de la Délégation spéciale de la ville de Ouagadougou vient pondre un communiqué relatif à la circulation de certains types de véhicule à l’entrée de Ouagadougou. « Au regard de la situation sécuritaire et pour parer à toute perfidie éventuelle, les véhicules suivants qui ont été jusque-là exemptés des contrôles de police à l’entrée de Ouagadougou sont désormais soumis au contrôle. Il s’agit : des ambulances et assimilés ; des véhicules transportant des restes mortels, des véhicules de type fourgon blindé transportant des devises ou autres biens précieux ; des véhicules de corps diplomatique… », précise la note. (Source : Burkina24)

Comores : Après l'attaque au couteau- Le président Assoumani est réapparu

Aux Comores, après une semaine de silence, le président Azali Assoumani est réapparu jeudi, présidant le conseil des ministres. Visiblement marqué par l’attaque au couteau du 13 septembre, il portait des pansements au front et aux mains. L’opposition, exigeant plus de transparence, a réagi aux déclarations de la porte-parole du gouvernement sur le décès en détention de l’agresseur présumé. Fatima Ahamada, porte-parole du gouvernement, a indiqué que le président a manqué certaines cérémonies pour raisons médicales, tout en rassurant sur sa santé, avant de revenir sur l’agression dont a été victime le chef de l’État. Fahmi Saïd Ibrahim El Maceli, ancien ministre d’État, Garde des Sceaux, s'est dit satisfait de la santé retrouvée d'Azali Assoumani, mais estime qu’il y a encore beaucoup de zones d’ombre. (Source : Rfi)

Guinée : Justice et lois- L’ex-colonel Claude Pivi est détenu dans la prison de Coyah

L'ancien colonel guinéen Claude Pivi a bien été extradé vers la Guinée depuis le Libéria, où il a été arrêté. Toute la journée, des informations parfois contradictoires ont circulé sur son lieu de détention. Et finalement, l'ancien fugitif condamné à la perpétuité pour son rôle dans le massacre du 28 septembre 2009, se trouve jeudi 19 septembre dans la prison de la ville de Coyah, à une cinquantaine de kilomètres de Conakry.C’est une information révélée par Jeune Afrique et confirmée par RFI : Claude Pivi se trouve dans la prison de la ville de Coyah. Une prison récente, puisqu'elle a été reconstruite il y a peu, et qui est donc considérée comme moderne et bien sécurisée. « Cette maison centrale a par rapport à toutes les maisons centrales de Guinée toutes les commodités conformes aux normes internationales, expliqueYaya Kairaba Kaba, le ministre guinéen de la Justice. Il a été reçu dans cette prison du fait de son état de santé précaire, car il est diabétique. » (Source : Rfi)

Gabon : Promotion de la nouvelle constitution- Une «Cellule pour la défense » sur les fonts baptismaux

Alors que le projet de la nouvelle Constitution gabonaise est en examen à l’Assemblée constituante, le débat autour du «Oui» ou du «Non» enfle dans les chaumières. Les partisans d’un camp ou de l’autre multiplient les stratégies pour appeler à voter pour leur choix. Ce jeudi, 19 septembre à Libreville, un nouveau groupe dénommé la « Cellule pour la défense et la promotion de la nouvelle Constitution» a vu le jour. Son ambition : militer en faveur et défendre la nouvelle Loi fondamentale. Plusieurs leaders politiques, à l’exemple de l’ancien Premier ministre, Alain-Claude Bilie-By-Nze, de l’ex-ministre de la Culture et des Sports, Franck Nguema, des membres de la société civile se sont exprimés, dénonçant certains points de cette nouvelle Constitution. (Source : alibreville.com)

Rca : Cemac - Les chefs de Police veulent des frontières plus sécurisées

Ils ont exprimé cet engagement à l’issue d’une réunion technique marquant leur deuxième jour de travaux, ce 18 septembre à Yaoundé. La porosité des frontières est souvent source d’insécurité et de trafics illicites. Cette situation n’épargne pas les pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac). Une réalité qui justifie l’inscription du sujet au programme de la 36e réunion des sous-comités techniques de la 4e session du Conseil des chefs de Police d’Afrique centrale (CCPAC) au deuxième jour de leurs travaux le mercredi dernier. (Source :abangui.com)

Niger : Education nationale- Le gouvernement entend construire 750 salles de classe dans les régions de Maradi et Zinder

Dans le cadre du Programme " zéro classe paillote", 750 salles de classes seront construites dans les régions de Maradi et Zinder, a informé le conseil des ministres tenu ce jeudi 19 septembre 2024.Cette initiative du gouvernement nigérien est relative à la stratégie de construction des classes scolaires dans le cadre du Programme « zéro classe paillotes ».L'adoption de cette stratégie devrait permettre la réalisation de 750 salles de classe dans les régions de Maradi et de Zinder à titre de phase pilote sur les 5430 classes et 3 internats de jeunes filles prévus au titre du Projet Niger Lire. (Source : Anp)

Togo : Promotion du transport aérien- un émissaire du Gabon chez le chef de l’État

Le Président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé a reçu ce jeudi 19 septembre 2024, une délégation gabonaise conduite par le ministre des Transports, de la marine marchande et de la mer, Monsieur Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma. L’émissaire de la présidence gabonaise est venu solliciter le soutien du Togo à la candidature de son pays pour la direction de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (Asecna).( Source : alome.com)

Sénégal : Élections législatives anticipées - Mauvaise nouvelle pour Barthélemy Dias

Les élections législatives anticipées auront lieu le 27 septembre 2024. L’annonce a été faite lors d’un discours à la nation prononcé par le président Bassirou Diomaye, annonçant la dissolution de l’Assemblée nationale.Alors que les partis peaufinent leurs stratégies et que les coalitions se forment de plus en plus, certains politiciens ne pourront pas participer à cette élection. C’est le cas de Barthélémy Dias. L’actuel maire de Dakar, dont la Cour suprême a confirmé la condamnation dans l’affaire Ndiaga Diouf, ne pourra pas être député, comme l’a annoncé le journaliste Mame Birame Wathie. (Source : adakar.com)

Mali : CPI- La défense du djihadiste Al Hassan fait appel du verdict

La Défense de Al Hassan et Le Procureur ont fait appel du verdict dans l'affaire contre Al Hassan, ce 20 septembre 2024. La Chambre d'appel est maintenant chargée d'étudier les appels des parties. Pour rappel, le 26 juin 2024, Al Hassan a été déclaré coupable de crimes contre l’humanité, de tortures, de persécutions et autres actes inhumains, ainsi que de crimes de guerre, d’atteintes à la dignité de la personne, de mutilations, de traitements cruels, et de prononcés de condamnations sans un jugement préalable rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables. Il a été acquitté des charges de crimes de guerre, de viol, d’esclavage sexuel, et d’attaque contre des biens protégés, ainsi que des crimes contre l’humanité de viol, d’esclavage sexuel et d’autres actes inhumains prenant la forme de mariages forcés.( Source : abamako.com)

Côte d’Ivoire : Tour cycliste - La première victoire ivoirienne

N’Dah Hennock, c’est le nom du cycliste ivoirien qui a remporté le vendredi 20 septembre 2024, la 6e étape du Tour de Côte d’Ivoire, la première victoire du pays hôte depuis l’entame de cette 30e édition. Cet acte héroïque a été mené en solitaire. Le jeune cycliste de 19 ans a été intraitable sur le parcours Bouaké-Katiola. Au terme d’une course en ligne suivie d’un circuit d’une distance totale de 115,4 km. Le sociétaire de Acimitra vélo club a réalisé un chrono de 2h 49mn 21s, avec 40,89 km/h comme moyenne horaire. Parti en échappée depuis le 2e tour, il a maintenu, fermes la cadence de ses coups de pédales jusqu’au 10e et dernier tour, sans se laisser rattraper par les Camerounais qui le poursuivaient. N'Dah Ennock a partagé le podium avec Rawendé Moucaïla du Burkina Faso et Clovis Abossolo du Cameroun respectivement 2e et 3e. (Source : Fratmat.info)