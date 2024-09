Madagascar: Poule des AS D2 - Parcours sans faute pour FC Avenir et FCA Ilakaka

Duel entre les vainqueurs de la première journée. FC Avenir du Sud, champion de la ligue d'Anosy, et FCA Ilakaka d'Ihorombe poursuivent leur parcours sans défaite. Les deux formations se sont séparées sur un score de 2 partout, hier à Ambohidratrimo.

Ce match compte pour la deuxième journée de la poule des As aller de la World Cola Ligue des champions en 2e division. Elles ont toutes les deux enregistré une victoire et un match nul. L'équipe de Tolagnaro et celle d'Ihosy occupent respectivement la position de leader et celle du dauphin avec, chacune, quatre points (+1), mais FC Avenir compte plus de buts marqués.

Au By-Pass, FC Théo, champion de la ligue de Sava, s'est imposé, quant à lui (2 buts à rien) devant AS FOS d'Analanjirofo. Les deux équipes vaincues de la première journée ont été dos à dos en première période. L'attaquant de l'AS FOS, Berto, a échoué juste avant la pause un but tout fait, échappé entre deux défenseurs et seul face au portier du FC Théo.

Au retour des vestiaires, la formation du Nord a imposé son rouleau compresseur et a dominé presque toute la deuxième mi-temps. L'attaquant Bernardin a ouvert la marque dès la 30e seconde (46e) et l'autre attaquant, Germino, a signé, trois minutes plus tard, le but du KO (49e). Le club champion de Sava a poursuivi ses attaques incessantes et a encore eu quelques occasions nettes, mais le portier de l'AS FOS, Kerevda a pu limiter les dégâts. Son attaquant, Sardin, a raté une occasion nette à dix minutes du coup de sifflet final en ratant le cadre au deuxième poteau.

Après sa victoire d'hier, FC Théo se trouve à la troisième place, crédité de trois points devant la lanterne rouge, AS FOS, qui a encaissé deux défaites en deux matchs. La troisième journée aura lieu dimanche. AS FOS jouera contre FC Avenir du Sud au By-Pass et FC Théo affrontera FCA Ilakaka à Ambohidratrimo.