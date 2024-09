Madagascar: Miss Madagascar - Une semaine de résidence pour les finalistes

Du 23 au 28 septembre 2024, les dix-neuf finalistes du concours Miss Madagascar entreront en résidence à la Résidence Ankerana pour une semaine d'épreuves. Ces jeunes femmes, représentant la beauté et le talent de dix-neuf régions, suivront un programme similaire à celui de Miss Monde. La gagnante de cette compétition aura l'honneur de représenter Madagascar à Miss Monde 2025.

Lors de cette résidence, les candidates seront confrontées aux célèbres défis de Miss Monde, comme le challenge «Beauty with a Purpose», où chaque participante présentera un projet humanitaire qui lui tient à coeur. Le « Head to Head Challenge », ainsi que des épreuves sportives et de mode, viendront rythmer leur séjour. Chaque finaliste choisit également un styliste officiel représentant sa région pour participer au challenge « World Designer ».

« Cette année, Madagascar fait partie du Top 40 parmi les cent soixante-dix participantes internationales. Notre objectif est d'atteindre le Top 10 en 2025 », déclare Nicha, vice-présidente du Comité Miss Madagascar, lors de la conférence de presse organisée au Zara Hotel à 67 Ha hier.

Une ambition qui s'appuie sur une préparation rigoureuse et sur l'accompagnement des candidates par des coachs professionnels. Manjato Lalasoa Rabeharinirina, spécialiste en thérapie, et Michou Ramarobandro, esthéticienne, encadreront les finalistes tout au long de leur parcours avec les partenaires et le comité Miss Madagascar. « Une Miss n'est pas uniquement jugée sur sa beauté extérieure, mais aussi sur son regard, sa manière de s'exprimer. C'est pourquoi je serai là pour travailler sur leur savoir-faire et savoir-être », souligne Michou Ramarobandro.

Pour Manjato Lalasoa Rabeharinirina, cet accompagnement est essentiel pour préparer les candidates à affronter une scène internationale. « C'est la première fois que nous intégrons un volet thérapeutique à la préparation, et cela se révèle crucial pour la réussite à un concours de cette envergure », ajoute-t-elle. Le public malgache pourra suivre le quotidien des candidates lors de cette résidence, diffusé à 12h et 19h sur la chaîne Dream'In, afin de ne rien manquer de cette aventure. La grande finale, prévue le 28 septembre au CanalOlympia Andohatapenaka, couronnera la nouvelle Miss Madagascar. En cas d'empêchement, la première ou deuxième dauphine aura la chance de représenter le pays à Miss Monde.