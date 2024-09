Madagascar: Cyclisme - Grande bataille à Antsiranana

Le championnat régional de cyclisme de Diana a emprunté, cette année, la capitale du Nord. Une aventure qui s'est annoncée passionnante.

Organisé par la ligue de cyclisme de la région Diana, le championnat régional de cyclisme a vu la participation de dix-sept coureurs, issus de différents clubs des districts d'Ambilobe, de Nosy Be et d'Antsiranana-I. Elle s'est terminée en beauté pendant le weekend. Ce, malgré la puissance de l'alizé.

Selon les explications, seul le district d'Ambanja n'a pas été représenté à ce championnat, car son porte-fanion est tombé malade. Mais deux coureurs d'Antalaha et d'Iharana ont été les invités spéciaux de la ligue.

Cette année, l'organisateur a choisi la route de la plage mythique de Ramena pour la course en ligne de 100km, soit trois allers et retours. Mais tout a été précédé du contre la montre individuel, une épreuve passionnante et exigeante du cyclisme sur route, qui s'est déroulée sur le nouvel axe dénommé « dégagement-ouest » et qui a mis en vedette la vitesse, la précision et la puissance des cyclistes sur les 7 km de parcours chronométrés.

Doublé

La victoire est facilement revenue à Salvador, un jeune coureur de 19 ans du club antsiranais Chicago. Il a terminé la distance en 11mn55sec, avec une vitesse de 35, 30km/h, malgré une défaillance technique survenue sur la chaine de son vélo au départ. Ce jeune chevronné du cyclisme dans le Nord a réalisé un doublé du championnat régional, car il a aussi remporté haut la main l'épreuve de Ramena, après avoir terminé les trois allers et retours en 2h56mn. Il est même arrivé à surclasser Djo de Nosy Be et Mickael de la ville d'Antsiranana, classés respectivement deuxième et troisième de la compétition.

Selon le président de la ligue régionale du cyclisme, Stancio Rakotomamonjy, les performances des coureurs sont satisfaisantes, malgré les rafales de vent estimées à 75km/heure. Il a ajouté qu'en se déplaçant, un cycliste s'est retrouvé fréquemment à rouler contre le vent. C'est pour cela que l'organisation a décidé d'arrondir la distance à cent kilomètres.

La course a commencé en trombe avec le détachement rapide du peloton de huit cyclistes. Salvador a commencé à attaquer, dès le deuxième tour, entrainant dans sa roue quatre à six coureurs, dont ceux qui ont fini derrière lui à l'arrivée. Il a impitoyablement mené la danse jusqu'à l'avant-dernier tour. Puis, il a grimpé d'une façon spectaculaire la montée de Mamodo, en face du fameux Pain de sucre, la partie la plus difficile du parcours.

« Je me suis préparé pour le championnat, aussi bien sur le plan moral que physique. J'ai cru que mes adversaires ne sont pas habitués au souffle de Varatraza. Pour moi, gagner cette compétition régionale est l'apothéose avant ma première participation au championnat national », révèle le jeune champion.