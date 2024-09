Madagascar: Police nationale - L'Eniap fête ses 20 ans

Vingt ans au compteur. La cérémonie de sortie de promotion des nouveaux diplômés de l'École nationale des inspecteurs et des agents de police (Eniap), à Antsirabe, s'est déroulée dans un contexte particulier cette année. Elle coïncide avec la célébration du 20e anniversaire de cette école.

Pour ses 20 ans, l'Eniap s'est même accordée le privilège d'étaler les festivités sur deux jours. Deux journées, jeudi et hier, marquées, notamment, par des séries d'inaugurations de nouveaux établissements et de nouvelles installations sportives, ainsi que la réhabilitation d'une partie de l'école. Hier, notamment, de nouvelles salles de classe, un nouveau réfectoire et un nouveau dortoir, dont la construction a été financée par l'État, ont été inaugurés.

Cette deuxième journée a vu la présence d'une délégation gouvernementale conduite par Christian Ntsay, Premier ministre, et de parlementaires. Ils ont assisté à la sortie de la promotion Sandratra qui compte deux-cent vingt inspecteurs de police et neuf-cent quatre-vingt-dix-sept agents de police. Anciennement connue sous le nom de Centre de formation de police (CFP), l'école d'Antsirabe a été rebaptisée Eniap, lorsque l'École nationale supérieure de la police nationale (ENSP), a déménagé à Ivato, Antananarivo.

Durant la cérémonie d'hier, le Premier ministre a demandé aux nouveaux éléments de la police, «que la devise, protéger et servir, ne soit pas de vains mots. Vivez-le, appliquez-le dans votre travail et votre vie quotidienne». Des mots renchéris par le contrôleur général de police Herilala Rakotoarimanana, ministre de la Sécurité publique, en mettant l'accent sur «l'exemplarité exigée aux policiers en tout temps et tout lieu».