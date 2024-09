Madagascar: Renforcement de capacité des femmes - Mialy Rajoelina appuie le programme «Hope»

Un programme de coaching est disponible pour les jeunes filles et les femmes. Mialy Rajoelina en est la marraine.

Espoir. C'est le nom du programme de coaching destiné aux jeunes filles et aux femmes, parrainé par la Première dame, Mialy Rajoelina. Il a été conçu pour promouvoir le leadership féminin, développer la connaissance de soi et permettre aux femmes de devenir des actrices du développement. « Je n'ai pas hésité un seul instant à y prendre part, car soutenir les femmes malgaches est une conviction profondément ancrée en moi. Je suis convaincue que les femmes sont compétentes. Nous possédons tous les éléments et les conditions nécessaires pour changer l'avenir des jeunes filles et des femmes, à travers le renforcement de leurs capacités », a-t-elle déclaré hier, lors du lancement de la première promotion de ce programme de coaching.

Outil précieux

Trois cents femmes, issues d'associations d'épouses de militaires (Fivami), d'épouses de policiers (Fivapova), d'épouses de gendarmes (Fivaza), ainsi que de femmes victimes de violence, ont bénéficié de cette première session de formation, qui s'est tenue à l'auditorium Havoria à Anosy, les 19 et 20 septembre.

Ces femmes ont subi des violences, ont été privées de leurs droits et ont vécu dans la souffrance, perdant parfois toute confiance en elles. Les épouses de Forces de l'ordre, quant à elles, portent de lourdes responsabilités. « Cette formation est un outil précieux pour vous permettre de reconstruire et de redresser vos vies, et d'améliorer votre avenir. Vous deviendrez des femmes indépendantes et des modèles pour la communauté », a ajouté la marraine du projet. Ce dernier a été mis en place par Henka Suru Madagascar, une agence spécialisée dans le coaching, le consulting, la formation et l'externalisation à Madagascar et en Afrique.

À l'issue de ces deux jours de formation, le changement était palpable chez elles. « On peut déjà voir sur vos visages la détermination et la force qui vous animent. Votre désir d'aller de l'avant et de participer activement au développement », leur a adressé la présidente de l'association Fitia.

Les participantes ont développé cent quatre-vingt-six projets après cette formation. Elles sont intégrées à la « communauté Hope ». Ces projets bénéficieront d'un suivi de coaching pendant six mois dans le cadre du projet « Hope » et seront publiés sur une plateforme en ligne, accessible aux partenaires du monde entier.

Mialy Rajoelina espère la poursuite de ce programme afin de donner de l'espoir à des milliers de jeunes filles et de femmes, les incitant à réaliser leurs rêves. Elle réaffirme son soutien aux femmes déterminées à contribuer au développement.