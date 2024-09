Madagascar: ENIAP Antsirabe - Sortie de 997 agents et de 220 inspecteurs de police

La journée d'hier est à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire de l'École nationale des inspecteurs et des agents de police (ENIAP) d'Antsirabe. L'établissement fête son 20e anniversaire et a procédé à la sortie officielle de 220 inspecteurs de police et 997 agents de police de la promotion Sandratra. Après une année de formation intensive, ces nouveaux gardiens de la paix sont désormais prêts à renforcer les rangs de la Police nationale.

La gent féminine est bien représentée dans cette promotion, avec 167 femmes, dont 28 inspecteurs. La cérémonie de sortie a été présidée par le Premier ministre Christian Ntsay, qui a souligné l'importance du rôle de la police dans le maintien de l'ordre et de la sécurité à Madagascar. Il a félicité les recrues pour leur engagement et leur dévouement, les bénissant et leur souhaitant bonne chance afin qu'ils puissent accomplir le travail qui leur a été confié. De son côté, le contrôleur général de police, Herilala Rakotoarimanana, ministre de la Sécurité Publique (MSP), a exhorté les policiers à incarner les valeurs de la profession et à être un modèle, tant au travail que dans la communauté. Des valeurs qui sont incarnées dans le slogan de la Police nationale : « Polisy miaro sy manampy ny vahoaka ».

Inauguration d'infrastructures

Parallèlement à cette cérémonie, le Premier ministre a inauguré trois nouvelles infrastructures offertes par l'État à l'ENIAP. Ainsi, l'école se dote d'un nouveau dortoir de 500 lits, d'un réfectoire et d'une salle d'étude. Ces nouvelles infrastructures témoignent de la volonté de doter les forces de sécurité et de défense d'équipements modernes et adaptés aux besoins d'une formation de qualité. Toujours selon le MSP, le gouvernement, par ce geste, démontre sa détermination à renforcer la sécurité et à oeuvrer pour une paix durable à Madagascar. À la veille des élections communales, le Premier ministre n'a pas manqué de placer sa confiance dans les forces de l'ordre pour veiller au bon déroulement de ce processus crucial pour le développement du pays.