Madagascar: Naufrage à Mahambo - Des sacs de riz incinérés pour protéger les consommateurs

Le pire a été évité, malgré la brèche sur un navire de transport de marchandises à Mahambo. Bien qu'il n'y ait pas eu de perte humaine, une grande partie des marchandises avariées devait être détruites, pour éviter leur consommation.

Le week-end de la semaine dernière, un incident maritime a conduit à la destruction de 161 sacs de riz de type stock et de 40 sacs de vary gasy, avariés en raison d'une défaillance du navire qui les transportait. Le naufrage s'est produit entre Foulpointe et Mahambo, peu après que le navire ait quitté Toamasina le vendredi. Bien que l'équipage soit arrivé sain et sauf à Mahambo le dimanche, de nombreuses marchandises ont été abandonnées en mer, parmi lesquelles le riz, considéré comme particulièrement sensible aux conditions maritimes. Conformément aux réglementations en vigueur, les autorités maritimes ont également pris la décision d'incinérer les sacs de riz avariés pour éviter leur commercialisation et protéger ainsi les consommateurs. Cette opération, qui s'est déroulée sous l'oeil attentif des autorités locales, a été supervisée par la Direction régionale de l'Industrialisation et du Commerce (DRIC) d'Analanjirofo.

Mesures indispensables

Le délégué de la commune de Mahambo et des représentants de la gendarmerie étaient également présents pour veiller au bon déroulement des opérations. En parallèle, d'autres marchandises non affectées par le naufrage, ainsi que des sacs de riz conformes aux normes de sécurité, ont été laissés à bord du navire. Des réparations étaient déjà en cours, et l'équipage attendait l'autorisation de l'Agence portuaire, maritime et fluviale (APMF) pour lever l'ancre et poursuivre leur route. Cet incident met en lumière les enjeux de sécurité liés au transport maritime des marchandises, ainsi que l'importance des mesures de protection des consommateurs. Les autorités restent vigilantes pour éviter de futurs incidents similaires et garantir la qualité des produits commercialisés sur le territoire.