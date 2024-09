Madagascar: Hippisme / Deuxième réunion - Une journée pleine de surprises en vue demain à Bevalala

Plus que jamais, le quartier de Bevalala et ses environs vibrent au rythme des préparatifs pour la deuxième réunion de demain.

Dès l'aube, le bruit des sabots résonnera dans toutes les rues menant à l'hippodrome de Bevalala demain à l'occasion de la deuxième réunion de la course des chevaux. Cette journée, dédiée aux sites historiques, s'annonce prometteuse, avec les jeunes poulains et pouliches de 2 ans et demi qui s'affronteront sur une distance de 1000 m dans le Prix Ilafy. Parmi les sept partants, quatre feront leurs débuts, dont Baliaka, issu de Ministar et d'Eva de Prince, qui ravira les amateurs de surprises. Cependant, Bartabas, un poulain exceptionnel, reste le favori de cette troisième course.

En raison de problèmes de santé, Astana Bin Kalifa sera absent, laissant place à une lutte acharnée entre Aisance de Pleasure et Sisie Carmen, qui espère réitérer son exploit lors de la Grande Journée des Mimosas à l'hippodrome de Mahazina Ambatolampy. Roméo Rado Tiana, prétendant à la cravache d'or de cette année, n'a pas dit son dernier mot, car sa monture America De Steler, habituée aux surprises, courra sur sa distance favorite de 1800 m. Cette cinquième course, support du Tiercé, est dédiée à la colline de Manjakamiadana.

Quant à la quatrième course, le Prix Ambohimanga sur 1700 m, Zenaba étoile et Zarra sont les favoris, mais la lutte sera serrée avec Azteca Del Sol et Mascotte de star, qui espèrent réitérer leurs performances précédentes malgré la distance de 1 700 m. Le Prix Antsahadinta, sur 1500 m, ouvrira les festivités à 14h30. Les chevaux de 3 ans, à l'exception du pur-sang Osarus, s'affronteront sous la lettre "A". Cette journée, riche en surprises et en spectacles, restera gravée dans les annales de cette discipline vieille de 121 ans.