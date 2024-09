Madagascar: Programme 'HOPE' - Mialy Rajoelina soutient les femmes dans la réalisation de leurs ambitions

« Je suis convaincue que les femmes disposent non seulement des connaissances mais aussi de la détermination pour accomplir de grandes choses ». C'est l'un des messages transmis par la Première Dame de la République, Mialy Rajoelina, à toutes les femmes qui ont participé à la formation dans le cadre du programme HOPE (Espoir), hier à l'Auditorium d'Anosy. Ce message vise à encourager les femmes, à renforcer leur confiance en elles, et à les aider à atteindre leurs objectifs d'indépendance tout en contribuant au développement de la nation.

Coaching

Le projet HOPE de Henka Suru Madagascar propose une formation gratuite pour les jeunes filles et les femmes de la région Analamanga. Elles proviennent du centre de l'association Fitia à Mahamasina, qui soutient les femmes victimes de violences basées sur le genre et qui souhaitent améliorer leurs conditions de vie. À celles-ci s'ajoutent les membres des associations des forces de l'ordre, notamment FIVAPOVA, FIVAMI et FIVAZA. Ce programme propose un coaching destiné à permettre aux jeunes filles et aux femmes de sortir de l'isolement émotionnel, intellectuel, économique et social.

Entraide

La Première Dame, Mialy Rajoelina, est non seulement la marraine de cette première vague de formation, mais aussi la présidente de l'association Fitia. Cette formation n'a pas pour but de susciter chez les femmes un sentiment de révolte, ni de les inciter à se dresser contre les hommes. Le but est plutôt de favoriser l'entraide entre les hommes et les femmes, et de promouvoir la femme en tant qu'actrice du développement au sein de la société. « Lorsque l'homme et la femme travaillent en synergie, ils posent ensemble la pierre angulaire d'un avenir radieux pour la nation », a déclaré Mialy Rajoelina. La Première Dame a fait appel à la contribution de chacun pour permettre à chaque femme de s'épanouir et de réaliser ses rêves.

%

Projets

Les 300 femmes qui ont participé à cette session de formation, parrainée par la Première Dame et honorée par la présence de la ministre de la Communication et de la Culture, Donna Mara, ainsi que de la ministre de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, Marie Marcelline Rasoloarisoa, ont reçu leurs certificats. Les associations FIVAMI, FIVAPOVA et FIVAZA ont exprimé leur gratitude envers les organisateurs pour cette formation et se sont engagées à partager les enseignements et les expériences acquises avec leurs membres répartis dans toute l'île. Après la formation, 186 projets ont été mis en avant et ont bénéficié de six mois de coaching ainsi que d'une assistance pour améliorer leur visibilité internationale et sur le web. L'objectif est de promouvoir l'autonomie et la confiance en soi des femmes.