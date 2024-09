Seychelles: Le partenariat stratégique entre le pays et la Chine salué lors de la célébration du 75e anniversaire de la Chine

La Chine et les Seychelles ont forgé une profonde amitié depuis l'établissement des relations diplomatiques il y a 48 ans et les deux pays se sont toujours fait confiance et se soutiennent fermement dans leurs intérêts fondamentaux et leurs préoccupations majeures.

La déclaration a été faite jeudi par l'ambassadeur de Chine aux Seychelles, Lin Nan, lors d'une réception de la fête nationale pour le 75e anniversaire de la fondation de la Chine à l'hôtel Eden Bleu.

L'ambassadeur a déclaré : « Nous apprécions la politique d'une seule Chine à laquelle adhère le gouvernement et le peuple des Seychelles, et nous sommes heureux de voir que des projets soutenus par la Chine, tels que le bâtiment de l'Assemblée nationale, le palais de justice, l'hôpital et les logements sociaux, ont beaucoup contribué au développement économique et social des Seychelles. La nouvelle Maison SBC sera bientôt opérationnelle et un nouveau projet de logements sociaux est prévu.

Elle a parlé de la rencontre du président Xi Jinping avec le président Wavel Ramkalawan lors du sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) à Pékin récemment.

"Ils ont annoncé conjointement l'élévation des relations entre la Chine et les Seychelles au rang de partenariat stratégique. Il s'agit d'une étape importante de nos relations bilatérales, ouvrant une nouvelle ère de coopération et d'amitié bilatérales", a déclaré Mme. Nan.

Elle a déclaré que les deux pays continueraient à se soutenir mutuellement sur la scène internationale et que la Chine exploiterait le potentiel des interactions économiques et commerciales et était prête à importer davantage de produits seychellois de qualité.

"Nous renforcerons davantage la coopération dans les domaines de la pêche, de l'économie bleue, de la santé, de la culture, de l'éducation, des échanges entre les peuples et de la sécurité maritime", a ajouté l'ambassadeur.

Elle a souligné que « l'amitié approfondie entre nos deux pays et nos peuples appelle à une participation plus active de toutes les parties prenantes. L'ambassade est prête à travailler avec des amis seychellois de tous horizons pour mettre en oeuvre des projets concrets. Nous encourageons et soutenons l'Association pour la Promotion de l'amitié entre les Seychelles et la Chine, la communauté chinoise et les entrepreneurs, les hommes d'affaires, l'Institut Confucious et l'équipe médicale chinoise à jouer leur rôle important dans cette entreprise commune.

Mme. Nan a ajouté qu'elle était pleinement convaincue qu'avec des efforts concertés, les deux pays construiraient une « nouvelle ère » pour les relations Chine-Seychelles et une communauté de destin.

De son côté, le ministre désigné, Jean-François Ferrari, a déclaré que la Chine "a été fiable dans notre quête de développement et de prospérité, et cette année en particulier, elle a vu des progrès significatifs dans nos relations".

Il a expliqué que dans le seul secteur de la santé, cette année, le navire-hôpital de la marine chinoise, Peace Ark, est revenu aux Seychelles après 14 ans tandis que des experts médicaux chinois ont été postés dans le pays, démontrant le soutien continu de la Chine au bien-être du peuple seychellois.

Dans le domaine de l'éducation, six étudiants seychellois ont poursuivi leurs études dans des universités chinoises, s'ajoutant aux 31 Seychellois qui étudient déjà dans ce pays asiatique.

M. Ferrari a déclaré que la Chine était également un partenaire des Seychelles en matière de sécurité maritime en "offrant une formation essentielle aux membres des forces de défense des Seychelles et en se préparant à faire don d'un nouveau navire de patrouille pour renforcer nos efforts de protection de nos eaux".

Il a conclu en disant : « La force d'un partenariat ne se définit pas par la taille ou la distance, mais par des objectifs partagés et le gouvernement des Seychelles est profondément engagé à renforcer davantage nos relations de longue date avec la Chine.