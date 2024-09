Algérie/Burkina Faso: Ligue des champions - Le CR Belouizdad accède à la phase des poules aux forceps

ORAN — Le CR Belouizdad s'est qualifié pour la 5e fois de suite à la phase des poules de la Ligue des champions africaine de football, vendredi soir au stade Miloud-Hadefi à Oran, après avoir battu aux forceps les Burkinabés de l'AS Douanes (1-0/t.a.b 4-3), ayant perdu le match aller (1-0) pour le compte du deuxième tour préliminaire de l'épreuve.

Voulant vite rattraper le petit retard d'un but de la première manche entre les deux équipes jouée à Bamako (le stade de l'AS Douanes n'est pas homologué), le vice-champion d'Algérie de la saison passée a opté pour l'attaque à outrance dès le coup d'envoi de la partie.

Une domination copieuse a été exercée sur l'adversaire lors de la première vingtaine de minutes, mais sans grand danger, puisque l'on n'a enregistré qu'une seule alerte signée le capitaine Benguit (15e).

Dans la foulée, la formation algéroise a failli se faire surprendre à la 18e minute, n'était-ce le brio du gardien de but Zeghba qui a dévié en corner une belle tentative d'un joueur adverse.

Le CRB va quelque peu lâcher prise au fil du temps, permettant aux Burkinabés de monter d'un cran, avant qu'ils ne soient surpris par l'ouverture du score par Meziane qui a conclu une belle combinaison offensive (35e).

Les milliers de fans belouizdadis qui ont fait le déplacement à Oran pour soutenir leurs capés s'attendaient à ce que cette réalisation ouvre l'appétit de leurs joueurs pour "tuer" le match. Mais rien de cela ne fut, puisque les Rouge et Blanc sont revenus des vestiaires, en deuxième mi-temps, avec moins de détermination.

Cela s'est traduit par le très peu d'occasions créées pour la circonstance, même si l'attaquant Mayo a manqué l'immanquable à la 54e lorsqu'il s'était présenté seul face au portier adverse.

Quelques minutes plus tard, le joueur burkinabé, Idrissa a donné des sueurs froides aux Algériens lorsque son tir à ras de terre s'est heurté au poteau gauche du gardien Zeghba. La sortie, sur carton rouge, du défenseur Keddad à la 79e a compliqué davantage les affaires du "Chabab", et a mis les visiteurs en confiance, en multipliant les tentatives dans l'espoir d'égaliser et éviter par là-même de recourir à la fatidique séance des tirs au but, mais en vain.

Etant à égalité sur l'ensemble des matchs aller-retour, les deux antagonistes devaient se départager au prix des tirs au but, une opération mal entamée par le CRB en ratant le premier essai, avant que le gardien Zeghba ne parvienne à arrêter les deux dernières tentatives et offrir la qualification à son équipe. Cette dernière devra néanmoins revoir sa copie lors de la phase des poules si elle veut aller le plus loin possible dans cette épreuve, préviennent les spécialistes.