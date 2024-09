Congo-Kinshasa: Maniema - SANRU renforce les capacités des organisations communautaires pour améliorer la vaccination

l'ASBL Santé rurale (SANRU) a doté les organisations communautaires du Maniema de motos, d'ordinateurs et de smartphones pour améliorer leurs conditions de travail. La cérémonie de remise s'est tenue à la Division provinciale de la santé à Kindu, jeudi 19 septembre. Ce don de SANRU vise à renforcer l'engagement communautaire et à faciliter la mobilité des points focaux pour superviser les activités communautaires, notamment la vaccination des enfants non vaccinés et des enfants sous vaccinés.

Le docteur Didier Mukendi, coordonnateur provincial de SANRU, explique que cette dotation fait suite à plusieurs enquêtes révélant un nombre élevé d'enfants non vaccinés (zéro dose) et sous-vaccinés dans la province. "Selon les dernières enquêtes, le Maniema est l'une des provinces avec deux problèmes majeurs qui préoccupent SANRU : le nombre croissant d'enfants zéro dose et sous-vaccinés, ainsi que la mortalité maternelle, qui est parmi les plus élevées du pays. Cette remise officielle vise à aider les points focaux à récupérer ces enfants," a-t-il déclaré.

Les bénéficiaires de cette dotation se sont engagés à visiter chaque aire de santé pour évaluer la situation des enfants de 0 à 5 ans, notamment en lien avec la campagne de vaccination contre la polio et d'autres maladies, afin de collecter les données nécessaires pour Uwaki, leur principal partenaire.

Cette initiative vise également à renforcer la surveillance au niveau communautaire, contribuant ainsi à améliorer la santé publique dans la région.