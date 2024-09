Soudan: Le gouverneur de Gedaref discute un nombre de services avec le PNUDs

Gedaref — Le gouverneur de l'état fédéré de Gedaref, le Dr Ahmed Al-Amin Adam a tenu jeudi une réunion dans son bureau avec le directeur des projets du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et le coordinateur du bureau de Gedaref, M. Isaac Assari, en présence du directeur du bureau du programme à Gedaref, M. Moataz Al-Sadiq et d'un certain nombre de membres du gouvernement de l'État.

La réunion a porté sur un certain nombre de projets de services dans les domaines de l'eau, de la santé et de l'hébergement des personnes déplacées, qui seront présentés au (PNUD) afin d'être présentés aux donateurs pour trouver le financement nécessaire, dont le plus important est le reste du projet de solution radicale pour l'eau de Gedaref, en plus de la Ville du Roi Salman pour l'hébergement des déplacés, qui est parrainé par le Centre de Secours et d'Affaires humanitaire du Roi Salmane à Gedaref.

Le gouverneur a salué les efforts du (PNUD) pour soutenir les efforts du gouvernement de l'État visant à améliorer le niveau de services fournis aux citoyens de l'État, réitérant la coopération du gouvernement avec le (PNUD) pour atteindre les objectifs souhaités.