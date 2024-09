Sénégal: Mise en place de la commission panafricaine des leaders pour les droits de l'homme, de la femme et de l'enfant - Dakar jette les bases

La première assemblée générale de la Commission panafricaine des leaders pour les droits de l'homme, de la femme et de l'enfant qui a pour thème « la protection et la promotion des droits de l'homme de la femme et de l'enfant» a débuté à Dakar hier, vendredi, sous l'égide de la Coalition Nationale Éducation Pour Tous du Sénégal (CNEPT). Prévue sur deux jours, la rencontre entend porter sur les fonts baptismaux une organisation de droit international pour appuyer les efforts des organisations africaines tout en se mettant au service des différents Etats.

La présidente de la commission Nationale des droits de l'homme au Sénégal (CNDHS), le Pr Amsatou Sow Sidibé, Agrégée des facultés de Droit, Pr Titulaire de Classe exceptionnelle a présidé la cérémonie. Alors que le Pr Babacar Guèye, enseignant à la retraite de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (FSJ) de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) était le modérateur de cette rencontre qui a regroupé plusieurs participants venus des pays de la sous-région, à savoir la Guinée et le Bénin entre autres. L'objectif de ces assises vise à favoriser la reconnaissance des membres de la commission, la mise en place du bureau exécutif de ladite commission, et aussi développer des partenariats stratégiques.

En outre la commission entend accompagner les États dans la mise en oeuvre des politiques de développement. Pour sa part, le président de la Cnept Sénégal, Silèye Gorbal Sy, a tenu à relever : « notre structure qui est née à la suite du Forum de Dakar 2000 vise à appuyer le développement de l'éducation parce que si l'éducation de base de tous les enfants est assurée, tous ces problèmes liés aux droits humains n'existeraient pas ». Il n'a pas manqué de signifier que les activités que les membres de la coalition sont en train de mener témoignent de leur engagement en faveur de la protection et la promotion des droits humains.

Le Pr Babacar Guèye a rappelé, lui, que les droits de l'homme sont un des critères pour qu'on puisse dire qu'un pays est démocratique. Mais aujourd'hui en Afrique on a des démocraties électorales et pas une démocratie citoyenne. Car cette dernière exige le respect des droits humains, notamment ceux à l'éducation. « C'est pourquoi il est nécessaire d'éduquer les populations afin de les conscientiser pour les prises de décision », a-t-il dit.

La présidente de la CNDHS, Pr agrégée des facultés de Droit, Amsatou Sow Sidibé, a précisé pour sa part que cette rencontre illustre de manière éloquente « la vision prospective et l'engagement des leaders que vous êtes à l'égard du continent africain, un espace de jouissance des droits humains et de respect de la dignité humaine ». Évoquant la suppression du comité Sénégalais des droits de l'Homme.

Mme Amsatou Sow Sidibé a précisé qu'avec la création de la Commission nationale des droits de l'homme, « désormais, nous avons une institution nationale des droits de l'homme, conforme aux « Principes de Paris » avec plus d'autonomie et de pouvoir en matière de prévention et de protection des droits de l'Homme ». Selon elle, en sa qualité d'institution nationale des droits de l'Homme, le CSDH joue le rôle d'interface entre l'État et les organisations de la société civile. Elle a insisté sur le respect de nos valeurs africaines afin que les enfants et les femmes ne soient pas jetés en pâture.