Ile Maurice: Bukhara, l'authenticité de la cuisine indienne

Magique! C'est le mot qui vous vient à l'esprit en visitant Bukhara, restaurant qui se trouve à La City, Trianon. Situé au deuxième étage, à côté du cinéma, ce petit coin tranquillle connu abrite une adresse incontournable pour vraiment découvrir la cuisine indienne authentique. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles ce restaurant mérite une visite ; la plus importante étant que le palais peut s'y faire plaisir grâce à l'expertise d'un chef venu d'Inde.

En visitant le Bukhara, vous aurez l'opportunité de manger dans un endroit qui allie qualité de la nourriture et standing du service client. «There is no way that anything can beat a well-served indian cuisine», comme diraient les connaisseurs. La carte de ce restaurant propose une grande variété d'options avec des plats qui font tout de suite venir l'eau à la bouche, tout en invitant au voyage gastronomique. Vous pourrez par exemple vous laisser tenter par ce plat végétarien épicé qu'est le mattar paneer, le biryani, le tandoori ou encore le dosa. En accompagnement, impossible de résister au naan fondant, ce pain disponible avec du fromage ou nature, selon vos goûts.

Le biryani est recommandé pour les gens qui préfèrent le riz. Ce plat de riz aux nuances oranges et jaunes connu pour son goût relevé est disponible avec du poulet, du poisson ou en version végétarienne. Pour ceux qui ont une préférence marquée pour le poulet, sachez que les plats les plus demandés sont le tandoori chicken, le malayi chicken et le jalfrezzi chicken. De succulents plats sont aussi disponibles pour les végétariens. Quant aux desserts, les plus prisés chez Bukhara, ce sont les gulab jammun au délicieux sirop, ou encore deux desserts crémeux : le kheer et le ras malai. Pour ce qui est de l'authenticité de la cuisine indienne, le Bukhara is the place to be!