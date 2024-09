Ile Maurice: Le «key rate» à 4 % après près d'un an d'immobilisme

Inchangé depuis le 14 décembre 2022, le key rate de la Banque de Maurice (BoM) a été réduit de 50 points de base, passant de 4,5 % à 4 %. Cette décision a été prise par le Monetary Policy Commit tee, présidé par le gouverneur, Harvesh Seegolam, vendre di après-midi, au siège de la Banque centrale, à Port-Louis.

Selon le gouverneur de la BoM, cette baisse intervient dans un contexte où la croissance mondiale reste résiliente, avec des dynamiques de prix qui confirment l'engagement de l'économie mauricienne sur une voie de désinflation. Il ajoute que «l'économie américaine a progressé plus rapidement que prévu grâce à des gains solides dans les dépenses de consommation et les investissements des entreprises». Il cite l'exemple de la zone Euro, qui était sur une bonne voie de reprise au deuxième trimestre 2024, soutenue par une activité des services robuste et une augmentation des dépenses de consommation. «L'économie britannique est également restée dynamique, en raison d'une hausse des dépenses gouvernementales et de la consommation des ménages», dit-il.

Au niveau national, Harvesh Seegolam souligne les performances «robustes» de secteurs tels que l'hébergement, la construction, les activités financières, le transport, et le commerce de gros et de détail. «La consommation domestique et l'investissement continuent de croître à un rythme solide, soutenus par des projets d'infrastructure et une consommation des ménages vigoureuse», fait-il ressortir.

Concernant l'inflation, le gouverneur de la BoM note qu'elle est en baisse, grâce à des prix internationaux stables et à des coûts de fret normalisés. «L'inflation à Maurice a continué de diminuer, reflétant principalement l'environnement global favorable des prix alimentaires et énergétiques.» Il avance que, en l'absence de chocs majeurs, l'inflation devrait se stabiliser autour de 4 % d'ici fin 2024.

Sur la question des devises étrangères, le gouverneur indique que la BoM est régulièrement intervenue depuis juillet 2024. Elle a vendu un total de USD 270 millions aux banques depuis juillet 2024. Harvesh Seegolam indique également que la roupie mauricienne continue de refléter les fondamentaux économiques clés de l'offre et de la demande, ainsi que les mouvements de devises internationales. «Entre le 11 juillet et le 18 septembre 2024, la roupie s'est appréciée de 2,2 % par rapport au dollar américain», souligne-t-il.