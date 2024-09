Les photographies exposées sont l'aboutissement de pérégrinations dans les territoires amazighs à la rencontre de ceux et celles qui perpétuent cette culture et essayent de garder intacts la langue et le riche patrimoine de ce peuple qui jadis peuplait le Nord de l'Afrique. On y découvre des bribes d'histoires, des visages, des paysages, des traditions et des coutumes.

L'Association club photo de Tunis (Acpt) présente jusqu'au 30 septembre la 7e édition de son exposition annuelle intitulée «Sur la route des Amazighs» à l'église Sainte-Croix à la Médina de Tunis. Les riverains et autres visiteurs y sont invités à découvrir différentes oeuvres photographiques dédiées à la culture amazigh.

«Sur la route des Amazighs» est une célébration de la diversité et la richesse culturelle des berbères de l'Afrique du Nord, les Amazighs, explorant des thèmes liés aux rituels anciens, à des scènes de vie, des costumes traditionnels et des paysages majestueux des terres berbères

Les photographies exposées signées par des membres et autres amis de l'Acpt, entre autres, Bilel Barkaoui, Aicha Bouaziz, Cheima Fezzani, Dalila Yaâkoubi, Atef Ouni, Emna Bakraoui, Emna Ben Salem, Hela Ben Dhieb, Imed Sidommou, Kaouther Bedoui, Afef Khiri Ghedira, Mariem Chaâbani, Asma Ferchichi, Nourane Bouadjila et Rafika Mallouli, sont l'aboutissement de pérégrinations dans les territoires amazighs à la rencontre de celles et ceux qui perpétuent cette culture et essayent de garder intacts la langue et le riche patrimoine de ce peuple qui jadis peuplait le Nord de l'Afrique. On y découvre des bribes d'histoires, des visages, des paysages, des traditions et des coutumes.

A voir !