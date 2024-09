Afrique: Ligue des champions / 2e tour préliminaire retour (20h00) - MCA-USM - Relever le défi

A l'épreuve du onze à Patrice Beaumelle, les Bleus de Mohamed Salhi devront mouiller le maillot pour contrecarrer les plans du Mouloudia.

Les Bleus croisent ce soir le champion sortant de la Ligue 1 Pro algérienne dans le cadre de la manche retour du second tour de la ligue des champions. Au stade flambant neuf de Douéra, les Usémistes de Mohamed Salhi auront la lourde tâche de défendre leur mince avantage de l'aller (but contre son camp de Ghezala), voire renforcer cet acquis en surprenant le onze à Patrice Beaumelle. Mission délicate donc pour les gars du Ribat face à un MC Alger, qui, à son tour, a hâte d'en découdre et ainsi renverser la vapeur. Il faut dire qu'à l'aller, à Radès, si l'USM a bien joué le coup en se montrant ultra réaliste mais aussi costaud, le MCA de Tayeb Meziani et de Amine Messoussa a péché par beaucoup de précipitation, et, à ce niveau, ça ne pardonne pas.

Ce soir, la donne sera différente pour des Bleus qui subiraient quelque peu le poids du match, sans pour autant laisser les clés du jeu à un concurrent qui pèsera de tout son poids. Valeur sûre du football tunisien, l'USM s'avance aujourd'hui avec des constantes et de bonnes raisons d'espérer un destin favorable. Beaucoup d'enthousiasme donc et peu d'appréhensions, même si l'adversaire s'appelle le Mouloudia d'Alger. Serein avant de se dresser devant le MCA, l'USM devra cependant soigner sa production d'ensemble car toute faute sera payée cash face à une formation portée à bout de bras par un public tout acquis à sa cause.

Des raisons d'espérer

Jusqu'ici tout va bien donc pour des Bleus qui pourront compter sur un éventail de joueurs disciplinés et appliqués, le tout « enrobé » d'une identité de jeu cohérente et stable, comme aperçu en championnat à Bizerte récemment (en dépit du nul qui a sanctionné les débats face au CAB). Un milieu bien pourvu en talents et en vivacité, des motifs de satisfaction qui sont légion en défense, des idées bien en place sur le front de l'attaque, l'occasion est aujourd'hui propice pour écarter prématurément un cador de la Ligue des Champions. Quelle USM ce soir dans le chaudron de Douéra ?

De prime abord, Mohamed Sahli pourrait opter pour un 4-4-2 alors que le 4-3-3 avait été retenu à l'aller. Juste devant Ahmed Slimane, l'on retrouverait un quatuor défensif avec Zeguei et Malek Miladi dans l'axe, Mahmoud Ghorbal sur le flanc droit et Fourat Soltani sur le côté opposé. Au milieu, aux côtés des deux sentinelles, Orkuma et Hadj Ali, Chiheb Jebali et Aymen Harzi serviraient de rampe de lancement pour Ahmed Jeffali et Hazem Mastouri. Sur le papier, le onze pressenti peut tenir la route. Reste maintenant à y mettre les ingrédients face à un adversaire qui passera d'entrée en mode offensif.