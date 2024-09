La Tunisie condamne fermement le bombardement de la capitale libanaise, Beyrouth, par les forces d'occupation sionistes, ce qui constitue un nouveau chapitre des attaques terroristes en cours contre des civils innocents et une atteinte flagrante à la souveraineté du Liban et son peuple, et en violation flagrante de toutes les conventions internationales.

La Tunisie présente ses sincères condoléances aux familles des victimes, ainsi que ses vœux aux blessés d'un rapide rétablissement. La Tunisie réaffirme sa solidarité avec le Liban frère et son soutien contre toutes les menaces et attaques qui visent la sécurité et la stabilité du Liban.

La Tunisie tient la communauté internationale et toutes les parties qui soutiennent l'occupant pleinement responsables pour mettre fin à ces attaques répétées contre les pays et les peuples de la région, soulignant l'urgence de mettre un terme à ces graves violations qui mettent en péril la paix et la sécurité de la région.