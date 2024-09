Tunisie: L'Arforghe lance la 11e édition des HR Awards - Pour une gestion optimale des ressources humaines

La 11e édition, prévue pour le 29 novembre 2024, s'inscrit dans la continuité des précédentes avec une attention particulière accordée aux enjeux de durabilité et de droits humains. L'événement récompensera les entreprises qui se distinguent par leurs pratiques responsables et leur engagement pour le bien-être de leurs employés.

L'Association des responsables en formation et de gestion des ressources humaines dans les Entreprises (Arforghe) annonce la tenue de la 11e édition des «Human Rights Environmental Awards» (HR Awards) lors d'un point de presse à Tunis. Un événement attendu pour la promotion de l'excellence en gestion des ressources humaines en Tunisie. Organisée en partenariat avec la GIZ-Tunisie dans le cadre de l'initiative «Initiative for Global Solidarity» (IGS), cette édition mettra l'accent sur la diligence raisonnable, le développement durable et le respect des droits de l'Homme.

Encourager la coopération internationale

Comme cité dans le communiqué de presse, l'objectif de cette 11e édition est de récompenser les entreprises qui adoptent des pratiques préventives pour assurer la santé, la sécurité et le bien-être de leurs employés, tout en respectant les normes internationales en matière de droits de l'homme et de durabilité. Ce projet encourage une coopération internationale, notamment avec la Tunisie, en mettant l'accent sur la prévention des risques.

Cette nouvelle édition, organisée avec le soutien de la GIZ-Tunisie et en collaboration avec l'initiative IGS, promet de renforcer la résilience socioéconomique des entreprises en Tunisie, tout en valorisant leurs efforts pour un développement durable et inclusif.

Les entreprises souhaitant participer au «HR Awards 2024» devront soumettre leur candidature via un formulaire en ligne. Un comité d'audit composé d'experts en RH se chargera de visiter les entreprises candidates, d'évaluer leurs pratiques et de sélectionner les lauréats. Les résultats seront annoncés lors de la cérémonie de remise des prix qui se tiendra le 29 novembre 2024.

Un atout pour l'économie tunisienne

Florian Garcia, directeur de programme au sein de la GIZ Tunisie, déclare, lors de la rencontre presse autour de «HR Awards», que ce genre d'initiative est un atout et une richesse pour le secteur économique tunisien et ses entreprises et c'est aussi une condition préalable qui permet d'accéder aux marchés européens et internationaux. Il s'agit d'un facteur de compétitivité pour les entreprises tunisiennes. Hatem Bacha, DRH de «Valeo», revient sur l'historique des «HR Awards», qui vise à affiner son réseautage, à rapprocher les personnes travaillant dans les ressources humaines, et à consolider les pratiques des employés au sein des petites et grandes entreprises. Les personnes travaillant dans les RH, en étant en compétition, sortent de leur quotidien et s'innovent.

Créée en 1976, l'Arforghe rassemble des professionnels des ressources humaines issus de divers secteurs d'activité. Depuis plus de 45 ans, l'association oeuvre à valoriser la fonction RH dans les entreprises tunisiennes, qu'elles soient publiques ou privées, en plaçant l'humain au centre de la stratégie d'entreprise. Elle mène des initiatives visant à moderniser et à optimiser la gestion des ressources humaines, favorisant ainsi une performance organisationnelle durable. Lancé en 2013, le «HR Awards» récompense les meilleures pratiques RH en Tunisie.

Au fil des ans, cet événement a évolué, intégrant des catégories variées, allant de la gestion des talents à la digitalisation des ressources humaines. Chaque édition met en lumière les innovations et les stratégies qui placent les collaborateurs au coeur de la croissance des entreprises.