Tunisie: Ce soir, première internationale de «Sh'hili» de Habib Ayeb au Rio - Un film essentiel face à l'urgence climatique

Le Cinéma Le Rio à Tunis abritera ce soir la première internationale de «Sh'hili» (Sirocco), le nouveau documentaire de Habib Ayeb. Dès 17h00, les spectateurs pourront découvrir cette oeuvre qui s'attaque de plein fouet à l'un des enjeux les plus pressants de notre époque: le changement climatique.

Géographe de formation et réalisateur engagé, Habib Ayeb a déjà signé plusieurs films remarqués, dont «Couscous : les graines de la dignité» et «Gabes Labess». Son parcours académique n'est pas en reste : professeur émérite à Paris 8, il a consacré ses recherches à des sujets aussi divers que cruciaux, de la souveraineté alimentaire aux dynamiques de résistance en passant par la marginalité. Avec son tout dernier film documentaire «Sh'hili» (Sirocco en français), Ayeb se lance un nouveau défi : décrypter les rouages du dérèglement climatique tout en pointant les responsabilités.

Le film part d'un constat amer, c'est que malgré la profusion de conférences et de publications sur le sujet, les actes concrets tardent à suivre. Pendant ce temps, le thermomètre continue de grimper, les catastrophes naturelles se multiplient, et des crises comme celle du Covid-19 nous rappellent brutalement notre vulnérabilité. Mais «Sh'hili» ne se contente pas de dresser ce tableau noir. A travers son oeuvre, il lance un appel plus qu'urgent à la mobilisation et à l'action collective.

En effet, le film plaide pour une «justice climatique» et la protection des plus vulnérables face aux bouleversements en cours. On y retrouve la touche de Habib Ayeb, qui a toujours considéré sa caméra comme un outil de sensibilisation et d'éveil des consciences. À l'heure où le changement climatique n'est plus une menace lointaine mais une réalité quotidienne, «Sh'hili» s'impose comme une oeuvre incontournable. Rendez-vous, donc, ce soir au Rio pour découvrir cette contribution cinématographique tunisienne à la lutte pour la préservation de notre planète. Le film sera suivi d'un débat qui s'annonce riche en échanges. Un événement incontournable à ne pas rater !