Tunisie: Première édition du festival du court métrage au Bardo - Une vitrine pour un petit format

Du 6 au 9 novembre, à Dar el Masrahi, un festival du court métrage aura lieu. Faisant de cet espace un lieu de rencontre pour jeunes créateurs.

Le cinéma tunisien s'apprête à accueillir un nouvel événement dédié à la créativité et à l'innovation : «Festival du Court Métrage-Bardo». Organisé par Dar Masrahi du 6 au 10 novembre 2024, ce festival se veut un rendez-vous annuel pour les jeunes réalisateurs, les professionnels de l'industrie et les passionnés de cinéma.

Cette initiative s'inscrit dans une volonté de promouvoir les talents émergents et d'accompagner les jeunes cinéastes dans leurs premiers pas vers une carrière artistique. En offrant une plateforme d'exposition, le festival souhaite créer des opportunités pour ces nouveaux créateurs, tout en permettant au public de découvrir des oeuvres inédites. L'accent est mis sur la diffusion de films courts réalisés par des étudiants en cinéma et de jeunes réalisateurs indépendants. Le programme se base sur une compétition de films de fiction, de documentaires et films d'école, ainsi que des oeuvres tournées avec des smartphones, une manière de souligner l'importance des nouveaux moyens de filmage accessibles à tous.

Le festival propose également des moments d'échanges entre le public, les réalisateurs et les professionnels du secteur, avec des débats autour des films projetés. Les jeunes talents auront ainsi l'occasion de se confronter à un public averti, de recevoir des critiques constructives et de renforcer leurs compétences. En parallèle, des ateliers pratiques sur l'écriture de scénarios, la musique de films et la création de vidéos pour les réseaux sociaux seront organisés, offrant aux participants une immersion dans les différentes facettes de la production cinématographique.

%

À travers cette initiative, Dar el Masrahi espère faire du Bardo un pôle de créativité et un incubateur pour le cinéma tunisien.

Les prix décernés aux meilleurs films permettront de récompenser l'originalité et la qualité des oeuvres. Ce festival se positionne ainsi comme un événement culturel destiné à encourager la création cinématographique indépendante et à offrir une visibilité accrue aux jeunes talents du pays.