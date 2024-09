Afrique: Ligue des champions / 2e tour préliminaire (retour) - EST-Dekedaha FC (Ce soir à 19h00) - Une simple formalité !

Au vu de la modestie de l'adversaire qui n'a rien entrepris à l'aller, exception faite du but marqué, les "Sang et Or" sont en roue libre pour décrocher leur billet pour la phase de groupes.

Les "Sang et Or" ne pouvaient espérer de meilleures conditions pour ce deuxième tour préliminaire qualificatif à la Champions League. Un adversaire des plus modestes, en l'occurrence la formation somalienne de Dekedaha. Un adversaire qui, au vu de ses moyens trop modestes, a accepté l'arrangement de disputer les matchs aller et retour à Radès, conscient de ses limites sur le plan technique et tactique pour espérer se qualifier à la phase de groupes, évitant ainsi à lui et à l'Espérance de faire de longs périples.

Pour rappel, Dekedaha FC, qui ne dispose pas de stade homologué à Mogadiscio, a été autorisé par la CAF pour accueillir l'EST à Radès. Ceci dit, les Somaliens se sont montrés trop limités à l'aller. Ils ont beau faire de la résistance lors de la première mi-temps pour profiter d'une erreur anodine de Memmiche à l'ultime minute de cette période pour rejoindre les vestiaires avec une égalité inespérée, le but d'égalisation fut du reste leur seule action entreprise tout au long de la rencontre.

Aux allures d'un match amical

Le match retour de ce soir face aux Somaliens s'apparente à une simple formalité pour Miguel Cardoso et ses joueurs et il n'est pas exclu que les "Sang et Or" infligent une autre sévère correction à leurs adversaires.

Cela dit, la confrontation de ce soir prendra les allures d'un match amical et il faut s'attendre à ce que le coach "sang et or" donne du temps de jeu à ceux qui en manquent.

Et s'il y a des joueurs qui pourraient faire leur apparition ce soir, figurent Hamza Jelassi, mais aussi Oussema Bouguerra qui a repris depuis quelques jours les entraînements avec l'équipe première. Remettre Bouguerra dans le bain ce soir lui boosterait sans doute le moral et le ferait entrer de nouveau dans le moule.

Le jeune joueur de milieu ivoirien, Konaté, devra avoir plus de temps, lui qui a été aligné à l'aller à six minutes de la fin du temps réglementaire. Il y a également Larry Azouni, resté sur le banc des remplaçants au match aller, et qui aspire lui aussi à quelques minutes de jeu.

Habituellement, Miguel Cardoso débute le match avec un onze classique et apporte les changements souhaités en cours de match. Et s'il y a des changements dans la formation-type, ils ne dépasseront pas les deux joueurs.

Formation probable : Memmiche, Meriah, Tougai (Jelassi), Ben Hmida, Bouchniba (Ben Ali), Derbali (Ogbelu), Aholou (Azouni), Tka (Konaté), Belaili (Bouguerra), Sasse (Mokwena) et Abdelli (Sowe).